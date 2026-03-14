INCENDIU în comuna Săsciori: Focul a cuprins o locuință din satul Răchita

Incendiu sâmbătă seara în satul Răchita, din comuna Săsciori.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu în satul Rachita, din comuna Săsciori.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 21.54.

UPDATE ISU Alba, ora 22.13:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 60 mp.

Se intervine pentru localizarea și stingerea in totalitate a incendiului.

Fără victime.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

