INCENDIU în Ampoița: Focul a cuprins o cameră tehnică într-o gospodărie. Intervin pompierii

Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de vineri, 29 mai 2026 la Ampoița.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Ampoița, la iesire din localitate spre Lunca Ampoiței.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifestă la ao locuință.

Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 7.17.

UPDATE ISU Alba, ora 7.33:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă la o cameră tehnică, pa o suprafață de aproximativ 30 mp.

Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

Fără victime.

UPDATE ISU Alba, ora 7.47:

Incendiul a fost stins.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

