UPDATE FOTO | INCENDIU în Aiud: Acoperișul unei anexe gospodărești, cuprins de flăcări
INCENDIU în Aiud: Acoperișul unei anexe gospodărești, cuprins de flăcări
Un incendiu s-a produs sâmbătă dimineață în Aiud.
„Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Aiud, strada Vâlcele.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis iSU Alba sâmbătă, 21 februarie 2026, la ora 7.46.
UPDATE ISU Alba, ora 8.01:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului
Incendiul se manifestă la acoperișul unei anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 15-20mp.
Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.
UPDATE ISU Alba, ora 8.07:
Incendiul a fost stins.
foto: ISU Alba
