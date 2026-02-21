UPDATE FOTO | INCENDIU în Aiud: Acoperișul unei anexe gospodărești, cuprins de flăcări

INCENDIU în Aiud: Acoperișul unei anexe gospodărești, cuprins de flăcări

Un incendiu s-a produs sâmbătă dimineață în Aiud.

„Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Aiud, strada Vâlcele.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis iSU Alba sâmbătă, 21 februarie 2026, la ora 7.46.

UPDATE ISU Alba, ora 8.01:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului

Incendiul se manifestă la acoperișul unei anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 15-20mp.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.

UPDATE ISU Alba, ora 8.07:

Incendiul a fost stins.

foto: ISU Alba

