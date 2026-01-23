INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o locuință. Intervin pompierii

AMENDĂ penală de 7.160 de lei pentru bărbatul din Zlatna, care a postat un video (live) pe o rețea de socializare prin care îndemna publicul la revoltă cu furci și topoare: Decizie definitivă în instanță Bărbatul din Zlatna, care a postat un video (live), pe o rețea de socializare prin care îndemna publicul la revoltă […]