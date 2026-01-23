Curier Județean

INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o locuință. Intervin pompierii

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

în

De

Un incendiu s-a produs, în seara zilei de vineri, 23 ianuarie 2026, la o locuință din Abrud. 

„Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în orasul Abrud, str. Șerbina.

Din informațiile preliminare ar fivorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă si spumă si SVSU Abrud”, a transmis ISU Alba la ora 20.20.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

