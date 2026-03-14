INCENDIU de vegetație uscată la ieșirea din Blaj spre Cergău: Arde vegetație în proximitatea DJ107

Un incendiu de vegetație uscată s-a produs, sâmbătă, 14 martie 2026, la ieșire din Blaj spre Cergău.

Arde vegetație uscată în proximitatea drumului județean.

„Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în proximitatea DJ107, la ieșire din Blaj spre Cergău-Mare.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba la ora 14.18.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

