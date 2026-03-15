INCENDIU de vegetație uscată în Războieni-Cetate: Intervin pompierii din Aiud și SVSU Ocna Mureș

Un incendiu de vegetație uscată s-a produs, duminică, 15 martie 2026, la Războieni-Cetate.

„Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în localitatea Războieni-Cetate”, a anunțat ISU Alba la ora 14.15.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1 hectar.

La intervenție participă o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul ISU Alba, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ocna Mureș.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

