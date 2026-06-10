Înalta Curte de Casație și Justiție a decis cum vor fi plătiți medicii aflați în gardă la domiciliu. Decizia este definitivă

Înalta Curte de Casație și Justiție a emis o decizie care clarifică definitiv modul de remunerare a medicilor care efectuează gărzi la domiciliu.

Judecătorii au stabilit că medicii nominalizați să asigure asistența medicală de urgență prin chemări de la domiciliu vor fi plătiți, pentru perioada în care se află în gardă, cu 40% din tariful orar aferent salariului de bază, fără acordarea sporurilor de gardă prevăzute pentru activitatea desfășurată efectiv în spital, potrivit Știri pe Sruse.

Hotărârea a fost pronunțată în urma unei sesizări formulate de Curtea de Apel Craiova într-un litigiu dintre un medic și Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Problema aflată în discuție era dacă medicii care asigură garda la domiciliu pot beneficia, pe lângă plata de 40% din salariul orar, și de sporurile de până la 75% sau 100% acordate pentru gărzile efectuate în afara programului normal de lucru.

Înalta Curte a stabilit că răspunsul este negativ.

„Medicii care sunt nominalizați să asigure asistența medicală de urgență prin chemări de la domiciliu sunt salarizați pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de bază (…) fără ca la remunerația astfel calculată să fie adăugate sporurile reglementate de lege”, se arată în dispozitivul deciziei.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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