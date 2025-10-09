În Liga 3, vineri, derby-ul Seriei 7, Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara | CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Unirea Sântana. Vezi programul celorlalte conjudețene
În Liga 3, vineri, derby-ul Seriei 7, Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara, iar CSM Unirea Alba Iulia, acasă cu Unirea Sântana. Sâmbătă evoluează celelalte 3 conjudețene
Vineri, 10 octombrie este mare meci mare pe „Arena CSO”, Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara, derby-ul etapei a opta din Seria 7 a eșalonului terț. Tot vineri, pe „Cetate”, liderul CSM Unirea Alba Iulia primește replica incomodei formații arădene Unirea Sântana, ambele partide începând la ora 15.00.
Citește și: Derby „de Alba”, CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 2-2 (1-1) | Studenții au reușit o remiză-surpriză în fața „roș-albaștrilor”!
Sâmbătă vor evolua celelalte 3 conjudețene, cu un nou duel acasă pentru „lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag și deplasări pentru CS Universitar Alba Iulia și CIL Blaj.
*Metalurgistul Cugir (locul 3, 16 puncte) – Politehnica Timișoara (locul 2, 16 puncte), vineri, ora 15.00.
Fără doar și poate este o confruntare de „6 puncte” între combatante situate pe podium, la egalitate și despărțite de golaveraj. O întâlnire tare în lupta pentru play-off, la care și-a anunțat prezența și o numeroasă galerie „viola”.
Amfitrionii au întreg efectivul la dispoziție, „roș-albaștrii” venind după două jocuri în care au luat un singur punct, asta după o serie de 5 succese consecutive. Înaintea celei de-a patra deplasări în Alba din această toamnă, bănățenii sunt pe val, cu 4 partide adjudecate la rând. În runda inaugurală, formația lui Dan Alexa a remizat surprinzător la Cugir cu nou-promovata Hidro Mecanica Șugag.
*CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 18 puncte) – Unirea Sântana (locul 5, 13 puncte), vineri, ora 15.00.
„Alb-negrii” revin pe „Cetate” din postura de lideri ai Seriei 7, după 6 victorii succesive.
Albaiulienii sunt cu un ochi și la derby-ul de la Cugir, dar trebuie să depășească un oponent care are două partide adjudecate în Alba, ambele cu același scor, 2-1, la Blaj și la Cugir (în urmă cu două săptămâni).
*Progresul Pecica (locul 7, 11 puncte) – CSU Alba Iulia (locul 9, 7 puncte), sâmbătă, ora 15.00.
Studenții vin după o remiză încurajatoare pe „Pielarul” (2-2 cu Metalurgistul Cugir), care a pus punct seriei de 4 eșecuri.
Oponentul este în formă, cu 5 întâlniri în care nu a pierdut (11 puncte acumulate) și 4 partide în care portarul R. Zamfir nu a primit gol.
*Hidro Mecanica Șugag (ultima poziție, un punct) – Timișul Șag (locul 11, 3 puncte), sâmbătă, ora 15.00.
Nou-promovata este la a doua întâlnire consecutivă în fața fanilor, Hidro Mecanica fiind penultima formație din întreg eșalonul terț în privința parcursului (doar Sticla Arieșul Turda, Seria 8, are toate jocurile pierdute).
Cu un singur punct stagional și 6 insuccese consecutive, gruparea de pe Valea Sebeșului se agață cu disperare de confruntarea cu penultima clasată. În disputa codașelor, vizitatorii, care au pierdut ultimele 4 partide (un singur gol înscris în acest răstimp), au un nou antrenor principal, pe Cristian Gălan (fost la grupele de copii la Poli Timișoara, cele două cluburi semnând un parteneriat), acesta substituindu-l pe Ciprian Urican.
*Unirea DMO (locul 8, 7 puncte) – CIL Blaj (locul 10, 3 puncte), sâmbătă, ora 15.00, la Hațeg.
Confruntare importantă pentru echipa din „Mica Romă” aflată în criză de puncte, cu un singur succes (2-1 cu Poli Timișoara) în stagiunea curentă și 6 eșecuri (4 consecutive).
Nou-promovata din Hunedoara este în ascensiune cu ultimele două întâlniri câștigate (la Șag și cu Hidro Mecanica Șugag).
