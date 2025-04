În campionatele organizate de FRF, CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș – una caldă (Under 19) și una rece (Under 17) | Duminică, derby „de Alba”, la Micești

În campionatele organizate de FRF, pentru conjudețenele CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș – una caldă (Under 19) și una rece (Under 17), în dublele interne contând pentru etapa a 19-a din Seria 11. Runda viitoare, duminică, 6 aprilie, la Micești, pe teren sintetic, este derby „de Alba”, CSM Unirea Alba Iulia – LPS Sebeș (ora 12.00, Under 19; ora 14.00, Under 17). Rezultate:

*Under 19: CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr 1-0; LPS Sebeș – Hermannstadt 2-1 (0-0), gazdele au întors scorul prin dubla lui Moise (84, 87). Doru Oancea a mizat pe Similie – An. Ursu, Vintilă, Fleacă, Moise, Alb, Avram, Cristea, Cl. Lăncrănjan, Șerb, Todea, mai intrând Crețu, Alisie, P. Lăncrănjan și Gall.

În clasament „alb-negrii” conduși de Alexandru Kalanyos sunt lideri, cu 48 de puncte (16 victorii, golaveraj 94-19), depărtându-se de Hermannstadt (43 de puncte, a pierdut pe „Pielarul”). LPS Sebeș este poziționată pe locul cinci, cu 33 de puncte (10 succese, trei remize, golaveraj 69-30);

*Under 17: CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr 1-2 (al doilea eșec sucecsiv al uniriștilor, pe teren propriu); LPS Sebeș – Hermannstadt 2-3 (0-2), de la 0-3, au redus ecartul E. Vlad (73) și Nicola (87). A fost prima înfrângere din acest an, „leii” nereușind să-și ia revanșa după eliminarea din Cupa României, la loviturile de departajare. Paul Rahovean i-a folosit pe Dragosin, Dican, Cătană, Nicola, Moș, Lazăr Căian, Rădac, Miclea, Ghitan, Topală, mai evoluând Cioară, Vlad, Fulea, Brumaru și Boitoș. LPS Sebeș este pe locul patru, cu 39 de puncte (12 partide adjudecate, 3 egaluri, golaveraj 77-25), iar CSM Unirea Alba Iulia ocupă locul opt, cu 13 puncte (4 succese, o remiză, golaveraj 27-79).

Infomații, foto: LPS Sebeș juniori

