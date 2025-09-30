În „Alba Blaj” Arena, două amicale între Volei Alba Blaj și Corona Brașov | CSM București nu va participa la Cupa Blajului
În condițiile în care timpul era insuficient pentru a invita o altă formație, Volei Alba Blaj și Corona Brașov vor disputa două partide de verificare, programul fiind următorul: *vineri, 3 octombrie, la ora 16.00; *sâmbătă, 4 octombrie, la ora 14.00.
Citește și: FOTO | Victorie pentru Volei Alba Blaj în finalul turneului de la Budapesta: Din nou meci cu 5 seturi
În această săptămână, în „Alba Blaj” Arena era prevăzută, în perioada 2-4 octombrie, Cupa Blajului, un turneu de pregătire a fost anunțată participarea echipelor Volei Alba Blaj, CSM București și Corona Brașov. Din motive obiective, întrucât CSM București a anunțat că declină prezența, având numerose accidentări, iar programul competiției a suferit modificări majore.
Sunt ultimele repetiții înaintea debutului oficial, care înseamnă Supercupa României, disputa dintre Volei Alba Blaj – CSO Voluntari (sâmbătă, 11 octombrie, la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena).
În același context, precizăm că Volei Alba Blaj a încheiat cu o victorie turneul de verificare de la Budapesta. A fost Volei Alba Blaj – Vasas Óbuda Budapesta 3-2 (16-25, 25-17, 25-22, 21-25, 15-13), cu o derulare spectaculoasă a scorului (0-1, 2-1, 2-2, 3-2). Din nou un meci de cinci seturi, încheiat de această dată cu victoria campioanei României și prima înfrângere a gazdelor, care astfel au încheiat pe locul al doilea (cu 5 puncte), ratând șansa de a-și adjudecat trofeul. Volei Alba Blaj: Costa 12 puncte, Trcol 11, Piani 9, Ivanova 17, Delic 14, Lyklema două, Vereș (libero); au mai intrat Otcuparu 17, Kreniczky.
Competiția de pregătire a fost câștigată de AO Thiras, cu 6 puncte, Volei Alba Blaj s-a clasat pe locul 3, cu 4 puncte, iar formația germană a fost ultima, cu 3 puncte. În precedentele două dispute, formația din „Mica Romă” a pierdut, în ordine, disputele cu Dresdner SC (Germania) și AO Thiras Santorini (Grecia), cu același scor, 2-3
