În 29 iunie 2020, ședința CL Alba Iulia – Scutirea de la plata impozitului pe clădiri, transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii și protocolul de cooperare între Alba Iulia și Universitatea Tehnică, Cluj Napoca, pe ordinea de zi

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă publică ordinară pentru ziua de luni, 29 iunie 2020, de la ora 13:00. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și scutirea de la plata impozitului pe clădiri, transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii și protocolul de cooperare între Alba Iulia și Universitatea Tehnică, Cluj Napoca.



PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Alba Iulia

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44/2018 a Consiliului local privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 iulie 2020

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 iulie 2020

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local, urmare promovării în grad profesional

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri precum și la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice

6. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Alba Iulia

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică cu un Birou de Avocatură în vederea reprezentării în justiție și apărării intereselor Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia în cauza ce face obiectul Dosarului Civil nr. 131/107/2020 aflat pe rolul Tribunalului Alba

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului BI Smart Alba Iulia, COD SIPOCA 810/COD MYSMIS 136237, depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administativă 2014-2020 și a cheltuielilor aferente acestuia

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 250 din 2016 a Consiliului Local Alba Iulia privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Sistem de optimizare și adaptare a resurselor de energie termică – THERMOS (Thermal Energy Resource Modelling & Optimisation System), finanțat în cadrul programului ORIZONT 2020

10. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pe o durată de 10 ani

11. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 107 din 2017 a Consiliulului Local Alba Iulia privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Creșterea calității vieții pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii”- acronim Methamorphosis, (Transformation of neighbourhoods in a child-friendly way to increase the quality of life for all citizen) finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020

12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 294 din 2016 a Consiliului local cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “SUITS – Integrated Transport Systems: Transferable tools for Authorities ”, finanțat în cadrul programului HORIZON 2020

13. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ-ului – ”Modificarea reglementarii urbanistice aprobate prin art. 12 din Hotărârea nr.141/2017 a Consiliului local” prin modificare zona functionala din zona de locuinte familiale in zona mixta”, Alba Iulia, str. Marcus Aurelius

14. Proiect de hotarare privind aprobarea unor documentații de urbanism.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.131.923/2019 încheiat între municipiul Alba Iulia și S.C.DREW FARM TO TABLE S.R.L.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de închiriere nr.22.748/2010 și nr.19.853/1999 încheiate între Municipiului Alba Iulia şi SC B&B Prorox Proiect SRL

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.9872/1995 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC REGAL MARKET SRL

18. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezmembrare asupra unui teren situat în Alba Iulia – zona Pâclișa

19. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 4922/176/2019 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

20. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 8585/176/2019 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

21. Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului a cotei de 250 mp teren intravilan înscris în CF nr. 110710 Alba Iulia cu nr top 407/2/1, 408/2/1 situat în Alba Iulia, str. Carpenului, nr. 116, în favoarea numiților Popa Gabriela Adriana și Iosa Traian

22. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia la intersecția străzilor Gladiolelor cu B-ul Transilvaniei

23. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Septimiu Albini

24. Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile (terenuri) ca aparținând domeniului public de interes local al Municipiului Alba Iulia

25. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Sălciua

26. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Gardeniei

27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de rectificare a suprafeței unui omobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr. 50A