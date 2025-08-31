Impozitul pe locuințe se majorează cu 70% din 2026, iar cel pentru mașini se dublează. Bolojan, avertisment pentru primari: ”Banii încasați suplimentar nu trebuie cheltuiți pentru salarii”
Impozitul pe locuințe se majorează cu 70% din 2026, iar cel pentru mașini se dublează. Bolojan, avertisment pentru primari: ”Banii încasați suplimentar nu trebuie cheltuiți pentru salarii”
Începând cu 1 ianuarie 2026, românii vor plăti mai mult pentru casele și apartamentele pe care le dețin. Premierul Ilie Bolojan a anunțat săptămâna care tocmai se încheie, la Antena 3 CNN, că impozitul pe proprietăți pentru persoanele fizice va fi majorat cu 70%.
Decizia are ca obiectiv principal creșterea resurselor la nivel local, dar premierul atrage atenția că aceste sume nu trebuie folosite pentru salariile angajaților din administrația publică, ci pentru continuarea investițiilor.
Ilie Bolojan, despre creșterea impozitelor
„Avem începute foarte multe șantiere în România, în fiecare localitate, oraș, comună sunt zeci de șantiere. În fiecare comună e cel puțin un șantier. Toate aceste șantiere ar fi trebuit să fie finanțate din bani naționali sau europeni”, a declarat Ilie Bolojan.
Premierul a explicat că în marile orașe, unde bugetele locale sunt mai consistente, primăriile au reușit să susțină din resurse proprii unele proiecte de infrastructură. Însă în mediul rural, unde veniturile sunt reduse, 99% din finanțări provin de la bugetul de stat.
„Asta a fost perioada în care am contractat lucrări pe Anghel Saligny de 55 de miliarde de lei, am contractat lucrări pe fonduri europene, am supracontractat lucrări pe fonduri europene, am început peste 1200 de șantiere prin Compania Națională de Investiții, prin Administrația Fondului pentru Mediu și așa mai departe. Și am constatat că nu mai avem finanțări pentru aceste lucrări. Nu în totalitate, dar nu mai le putem duce în această formulă”, a precizat premierul.
În aceste condiții, Guvernul a decis creșterea bazei de impozitare pentru locuințe, măsură care va aduce resurse suplimentare direct în bugetele locale.
Premierul a arătat că va creşte impozitul pe maşina de capacitate mică.
„Pe o maşină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70 – 80 lei, deci undeva 10 – 15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală. Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar aceşti bani sunt veniturile autorităţilor locale, sunt taxe care se încasează”, a adăugat Bolojan.
Ilie Bolojan a precizat că din 11,5 milioane de maşini din România 10,5 milioane sunt de capacitate mică şi plăteau o treime din totalul impozitului, iar un milion sunt de capacitate mare şi plăteau celelalte două treimi.
„Deci o maşină de capacitate mare plăteşte în România 700 euro – 800 euro, deci 3.000 – 4.000 lei”, a mai spus premierul.
Unde vor ajunge banii încasați suplimentar
„Având în vedere angajamentele României și analizele legate de impozitele pe proprietate la persoanele fizice care se plătesc în România, am luat decizia să creștem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice. Asta înseamnă că această creștere de impozite la persoanele fizice, care sigur poate părea mare, să spunem, în procente, dar în termeni reali, e oricum o creștere, nu mai plătești, să spunem, 100 de lei, 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plătești poate până în 200 de lei, va fi un venit care va fi colectat de autoritățile locale și o bună parte va rămâne la autoritățile locale”, a subliniat Ilie Bolojan.
Totodată, premierul a avertizat primarii că banii încasați suplimentar nu trebuie cheltuiți pentru salarii.
„De aceea, complementar, am venit cu un pachet prin care reducem numărul de angajați în administrația locală acolo unde s-a angajat prea mult. Și banii încasati suplimentar din impozitele pe proprietăți la persoanele fizice plus economiile la salarii care se vor face, trebuie să se ducă în continuare la aceste investiții”, a explicat șeful Guvernului.
Astfel, deși majorarea impozitelor pe proprietăți va aduce o presiune în plus asupra populației, executivul susține că măsura este necesară pentru a asigura finalizarea investițiilor locale și pentru a reduce dependența primăriilor de fondurile centrale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
ROVINIETA, mai scumpă de la 1 septembrie 2025. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită
ROVINIETA va fi mai scumpă de la 1 septembrie 2025. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită După valul de scumpiri generat de inflație și de creșterea TVA, șoferii care circulă pe drumurile din România vor plăti mai mult, după ce de la 1 septembrie 2025, […]
Fragii de pădure – fructe delicioase şi frunze de leac. Recomandări terapeutice
Fragii de pădure – fructe delicioase şi frunze de leac. Recomandări terapeutice Perioada de vară ne aduce o mulţime de bucurii: soare, vacanţă şi… fructe roşii. Pe la margine de păduri şi prin poieni, sub rămuriş de grădini se împlinesc şi se coc frăguţele. Delicate, parfumate şi rubinii, seamănă cu nişte comori ascunse prin frunze. […]
Taxa pe apa de ploaie: Cum se calculează și de ce suntem obligați să o plătim?
Taxa pe apa de ploaie: Cum se calculează și de ce suntem obligați să o plătim În România, apa de ploaie nu este doar un fenomen natural, ci și o resursă care este gestionată corespunzător, iar serviciile de canalizare includ și colectarea și evacuarea apelor meteorice, ceea ce a dus la introducerea unei taxe cunoscute […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Impozitul pe locuințe se majorează cu 70% din 2026, iar cel pentru mașini se dublează. Bolojan, avertisment pentru primari: ”Banii încasați suplimentar nu trebuie cheltuiți pentru salarii”
Impozitul pe locuințe se majorează cu 70% din 2026, iar cel pentru mașini se dublează. Bolojan, avertisment pentru primari: ”Banii...
ROVINIETA, mai scumpă de la 1 septembrie 2025. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși circulând fără taxa de drum plătită
ROVINIETA va fi mai scumpă de la 1 septembrie 2025. Noi tarife pentru șoferi și amenzi duble pentru cei prinși...
Știrea Zilei
FOTO | Mihai-Octavian Groza, profesorul de nota 10 de la Liceul German Sebeș: A obținut nota maximă atât la definitivat, cât și la gradul didactic II
Mihai-Octavian Groza, profesorul de nota 10 de la Liceul German Sebeș: A obținut nota maximă atât la definitivat, cât și...
De ce s-au majorat tarifele pentru comercianți în Talciocul din Alba Iulia. Din septembrie, locația va fi deschisă tot weekend-ul: ”Să fie târg și sâmbăta și duminica”
De ce s-au majorat tarifele pentru vânzători în Talciocul din Alba Iulia. Din septembrie, locația va fi deschisă tot weekend-ul:...
Curier Județean
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în tot județul Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru populație
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru...
FOTO | Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor
Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor...
Politică Administrație
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Peste 1,3 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor administrației locale în comuna Cut: Achiziții în curs
Peste 1,3 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor administrației locale în comuna Cut Primăria Cut a lansat, miercuri, 27 august...
Opinii Comentarii
31 august: Ziua Limbii Române
31 august: Ziua Limbii Române Pentru a atrage atenţia asupra importanţei păstrării calităţii limbii române şi pentru a-i sprijini pe...
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. La mulți ani celor care își serbează onomastica!
Numele sărbătoriților de Sfântul Alexandru 2025, inclusiv numele derivate: Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexandrina,...