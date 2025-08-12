Rămâi conectat

Impozitele pe proprietăți cresc de la 1 ianuarie 2026 cu până la 70%. Bolojan:  ”Se vor plăti la o valoare cât mai apropiată de cea de piață”

Ioana Oprean

acum 11 secunde

Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, 10 august 2025, în cadrul unei emisiuni televizate, că de la 1 ianuarie 2026 vor crește impozitele locale la persoane fizice.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică seara la Antena 3 CNN că de la 1 ianuarie vor crește substanțial impozitele locale pe care cetățenii le plătesc pentru proprietățile pe care le dețin.

”Taxele și impozitele se vor aplica cu 1 ianuarie anul viitor, la persoane fizice, pentru că sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății. Ele se vor plăti la o valoare cât mai apropiată de cea de piață”, a spus premierul.

„Pachetul pe administrație a fost discutat în aceste zile și el va face ca administrațiile publice din România să-și schimbe atitudinea și să avem peste 3.000 de factori de dezvoltare, pentru că România nu se schimbă doar din București, se schimbă din fiecare localitate din țară. Ele se vor aplica cu data de 1 ianuarie anul viitor”, a mai spus Ilie Bolojan.

Întrebat dacă impozitele ar putea crește cu 70%, Ilie Bolojan a răspuns că acest lucru este posibil, în localitățile unde nu s-au indexat de ani de zile.

„Afirmația generală nu este așa, dar este posibil ca acolo unde, într-o comună, de exemplu, nu s-au indexat impozitele de ani de zile, să se ajungă la o astfel de majorare exclusiv pentru persoanele fizice. Pentru că, pentru persoanele juridice, calculele se fac după alte formule care țin cont de valoarea activului respectiv. Dar este posibil ca, în anumite situații, să se întâmple și acest lucru. Deci, o creștere de impozite pe proprietăți la persoanele fizice, datorită faptului că ele nu au fost calculate funcție de valoare de piață, este posibilă de la 1 ianuarie anul viitor”, a spus Bolojan, la Antena 3.

Premierul a menționat că aceste ajustări sunt luate în calcul în contextul crizei bugetare prin care trece România.

În ceea ce privește destinația fondurilor obținute din majorările de impozit, Bolojan a precizat că vor fi încasate de autoritățile locale, reprezentând venituri suplimentare pentru bugetele acestora.

„Nu mai avem posibilitatea să direcționăm pentru autoritățile locale sau pentru alte categorii de cheltuieli sumele care au fost direcționate până acum, datorită volumului mare de investiții pe care l-a generat România și datorită cheltuielilor pe care nu le-am controlat la bugetul de stat. Acești bani (din majorarea impozitelor – n.r.) vor fi încasați de către unitățile administrative din România și va fi, practic, un venit suplimentar pentru ele”, a explicat prim-ministrul României.

