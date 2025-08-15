Ilie Bolojan își bate joc de profesiile liberale: Plafonul pentru baza de calcul a CASS se ridică la 90 de salarii minime – proiect

Plafonul pentru baza de calcul a CASS se ridică la 90 de salarii minime – proiect

Ministerul Finanţelor propune majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, de la 60 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe ţară, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Propunerea este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat joi, 14 august 2025, de Guvernul Ilie Bolojan.

La stabilirea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate, în limita plafonului anual de 90 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, se ia în calcul valoarea salariului minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului de realizare a venitului, indiferent dacă în cursul aceluiaşi an se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, precizează iniţiatorii proiectului de act normativ.

„Majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente a avut în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi, sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar.

De asemenea, obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate se realizează pe baza unor principii precum solidaritatea şi subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor.

Totodată, în acord cu principiul fiscalităţii referitor la justeţea impunerii sau echitatea fiscală, sarcina fiscală a fiecărui contribuabil este stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcţie de mărimea veniturilor sau a proprietăţilor acestuia”, susţin autorii documentului.

În plus, conform acestora, măsura are ca scop şi reducerea decalajului de taxare a muncii între veniturile din activităţi independente şi veniturile din salarii şi asimilate salariilor.

Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2025, obligaţiile fiscale privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din activităţi independente sunt cele stabilite potrivit legislaţiei în vigoare la data realizării veniturilor.

Veniturile din activități independente realizate de persoane fizice se referă la:

*Venituri din activități economice desfășurate pe cont propriu – de exemplu, PFA (persoană fizică autorizată), întreprinderi individuale sau familiale.

*Venituri din profesii liberale – medici, avocați, notari, arhitecți, consultanți, experți contabili etc.

*Venituri din drepturi de autor și drepturi conexe – scriitori, jurnaliști independenți, artiști, fotografi, compozitori.

*Venituri din activități de producție, comerț sau prestări servicii desfășurate fără a fi salariat.

