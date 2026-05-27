Ilie Bolojan: „E greu ca un premier tehnocrat să poată performa. PSD a dezertat de la răspundere”

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 27 mai 2026, într-o intervenție la Digi FM, că varianta unui premier sau a unui guvern tehnocrat a fost discutată în contextul în care Partidul Social Democrat nu își asumă formarea unui nou executiv.

„Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată”, a afirmat Bolojan, explicând că, „în condiţii normale”, PSD ar fi trebuit să își revendice funcția de premier după ce „a dărâmat guvernul din care a făcut parte”, printr-o majoritate parlamentară realizată împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor.

Premierul interimar a criticat faptul că social-democrații „nu-şi asumă răspunderea pentru acest lucru” și „nu se prezintă aşa cum ar fi normal, să îşi revendice postul de premier”, adăugând că PSD „n-are acest curaj şi nici această răspundere”.

În acest context, Bolojan a subliniat că un executiv tehnocrat rămâne „una din posibilităţile care au fost evocate”, însă a atras atenția că un astfel de scenariu ar fi dificil de pus în practică eficient.

„Din punctul meu de vedere, după această experienţă de premier de aproape un an de zile, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa”, a concluzionat acesta.

foto: arhivă

