Antonio Dumitru (FC Botoșani), o nouă achiziție pentru CSM Unirea Alba Iulia!
Antonio Dumitru (FC Botoșani), o nouă achiziție pentru CSM Unirea Alba Iulia!
Antonio Dumitru (21 de ani), ultima dată la FC Botoșani, este noua achiziție a divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, care l-a înregimentat din postura de liber de contract.
Informația a fost publicată de jurnalistul Emanuel Roșu, în mediul online.
Antonio Dumitru evoluează ca aripă, în ambele flancuri, iar în ultima stagiune a prins 12 prezențe pentru FC Botoșani, 8 în Superliga și 4 în Cupa României. Are, în total 15 meciuri pe prima scenă. A început fotbalul ca mijlocaș central, dar poate fi folosit și ca vârf.
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La 6 ani a început fotbalul, la Clubul Sportiv Kinder Târgoviște, iar la 11 ani a plecat la Școala de Fotbal Nucet, tot în Dâmbovița, de unde a plecat și Octavian Popescu, jucătorul FCSB-ului. La Nucet, Dumitru a stat mai bine de cinci ani, iar la 16 ani a ajuns în pregătire cu Dinamo.
Nu a semnat cu trupa din ”Ștefan cel Mare”, iar impresarul său Bogdan Apostu l-a direcționat către echipa din Liga 3 Corvinul Hunedoara, unde a jucat un sezon și a ratat promovarea în Liga 2 la barajul cu Minaur Baia Mare.
A mai trecut pe la Poli Iași, ACS Mediaș și SR Brașov.
Foto: Mediafax (via Liga 2)
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