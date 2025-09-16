Ilie Bolojan despre situația burselor: „În 2015 doar 4% primeau bursă, acum 62%, dar vreți să mergem în continuare cu această păcăleală?”

Ilie Bolojan despre bursele elevilor: „În 2015, 4% primeau bursă, în 2024, au primit 62% dintre elevi. Vreți să mergem în continuare cu această păcăleală?”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit pe 15 septembrie despre bursele elevilor în cadrul moțiunii simple împotriva ministrului Educației și Cercetării, Daniel David, care a fost respinsă în Senat.

„În 2015, 4% dintre elevi primeau bursă, în 2024, au primit 62% dintre elevi, în condițiile în care ne împrumutăm. Vreți să mergem în continuare cu această păcăleală?”, a declarat Bolojan.

Premierul a explicat că banii economisiți în urma noilor măsuri vor fi redirecționați tot către educație. „Banii care au fost economisiți se vor duce din nou în educație. Pentru că în fiecare localitate din România, stimați colegi, astăzi există un șantier la școlile din fiecare localitate.

Vă rog să verificați prin programele din PNRR, prin valul renovării, prin programele Anghel Saligny, prin toate celelalte programe pe care le finanțează din fonduri europene ministerul Educației și autoritățile locale au sume importante de cofinanțat și aceste economii ne vor permite să finalizăm aceste investiții în așa fel încât și condițiile din sălile de clasă și dotările din fiecare clasă să fie corespunzătoare.”

Bolojan a prezentat și date comparative privind creșterea bursei în ultimii ani.

„Al doilea lucru, problema legată de burse, vă dau niște cifre, aveam aproape 40 de milioane de euro în 2020 și peste 3 ani de zile am ajuns la 4,7 miliarde de lei, deci aproape la 1 miliard de euro.

O creștere de 25 de ori, în 3 ani de zile. În 2015-2016 aveam 3 milioane de elevi și primeau burse 124.000. În 2024 avem 2.250.000 de elevi, 1.400.000 de elevi primeau burse, 62% față de 4%, în condițiile în care ne împrumutăm. Vreți să mergem în continuare cu această păcăleală pe care nu o putem suporta?”

Premierul a abordat și situația burselor pentru studenți pe perioada vacanței:

„E adevărat, studenții nu mai primesc bursă în perioada de vacanță? Dar, în câte țări din Europa primești bursă și când ești în perioada de vară de vacanță? Adică, haideți să discutăm lucrurile cât se poate de corect și de cinstit, chiar dacă lucrurile nu sună bine. Nu am avut alte posibilități decât să aducem aceste corecții.”

Legea 141/2025, supranumită Legea Bolojan, a reconfigurat bursele pentru elevi conform modificărilor aduse Legii 198/2023, reducând tipurile de burse la merit, sociale și tehnologice, plus bursele pentru mame minore, și eliminând bursele de excelență olimpică.

