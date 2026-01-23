Actualitate

Ilie Bolojan despre reforma administrației: ,,Două treimi din primăriile din țară au nevoie de o reducere de personal”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Unul dintre subiectele discutate de premierul Ilie Bolojan, într-un interviul la un post public de radio, vineri, 23 ianuarie 2026, a fost reforma administrației.

„Sunt peste 700 de primării care au personalul cu noua grilă, mai mic. Celelalte au un personal supradimensionat. Deci două treimi din primăriile din țară au nevoie de o reducere de personal. Sunt costuri pe care toți românii le plătesc. E o inechitate față de românii care muncesc în România. În loc să avem drumuri sau servicii de sănătate mai bune, nu putem să le avem, că sunt folosiți banii în altă parte”, a spus Bolojan, la Radio România Actualități.

Aceste două proiecte, de reduceri de personal și de relansare economică, ar urma să fie aprobate într-un singur pachet legislativ, a apreciat Bolojan.

„Pentru a dezvolta țara, trebuie să ne punem economia la punct. Trebuie să ne asigurăm că reducem posibilitățile ca oamenii apți de muncă ies din câmpul de muncă. Generațiile de azi sunt de trei ori mai mici, deci nu mai are cine să-i înlocuiască. E nevoie să facem să stimulăm munca, să penalizăm nemunca. Doar cei care lucrează duc România în spate”, a precizat Bolojan.

Premierul a vorbit de sectorul energetic, în care țara noastră trebuie să producă mai mult, consideră acesta.

