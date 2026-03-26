Ieșirea municipiului Alba Iulia din AIDA-TL și asocierea cu Ciugudul, aprobate. Primarul Gabriel Pleșa: „Trebuie să renunțăm la serviciul actual de transport, care ne stoarce de bani”

Ioana Oprean

Ieșirea municipiului Alba Iulia din AIDA-TL și asocierea cu Ciugudul, aprobate. Primarul Gabriel Pleșa: „Trebuie să renunțăm la serviciul actual de transport, care ne stoarce de bani”

„Trebuie să renunțăm la serviciul actual de transport, care ne stoarce de bani, nu putem urca altă cale”, a afirmat primarul Gabriel Pleșa în cadrul ședinței ordinare de joi, 26 martie 2026, a Consiliului Local Alba Iulia.

În ședința amintită consilierii locali au aprobat proiecte de hotărâri privind retragerea municipiului Alba Iulia din Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL), respectiv înființarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate denumită „ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT ALBA”, în fapt o asociere cu comuna Ciugud pentru gestionarea în comun a transportului local în cele două UAT-uri învecinate.

Asocierea a fost aprobată și de Consiliul Local Ciugud.

Primarul Gabriel Pleșa a comentat și gestul primarului comunei Sântimbru, Ioan iancu Popa, care a trimis o adresă Consiliului Local Alba Iulia, dar și ADR Centru și Ministerului Dezvoltării, în calitate de președinte AIDA-TL, document în care se menționează că se impune menținerea externalizării serviciului de transport local.

„Este un abuz extraordinar, care trebuie sancționat în instanță. Nu poți ca președinte, să faci asemenea demersuri în numele AIDA-TL, fără a trece prin AGA, asemenea demersuri. Problema este că această adresă este un abuz, nu l-a mandatat nimeni pe președintele AIDA-TL să facă aceste demersuri”, a afirmat edilul albaiulian.

„În ciuda multor zvonuri și povești mergem înainte cu ce ne-am propus să facem legat de transport. Serviciul actual ne seacă bugetul. Nu mai putem să plătim noi 82% din contractul pentru transportul metropolitan. 95% dintre reședințele de județ au transportul internalizat. Cred că putem obține cel mai bun raport performanță-preț făcând și noi acest lucru. Vom face asta cu proriile autobuze și microbuze electrice. Vom avea și noua autobază. Vom ajunge, de asemenea, și în momentul în care vom ieftini biletele și abonamentele”, a mai spus primarul Gabriel Pleșa.

