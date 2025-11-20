Horațiu Potra urmează să fie adus în România din Dubai. Mercenarul, cercetat în dosarul tentativei de lovitură de stat

Horațiu Potra se află într-o aeronavă care a decolat din Dubai și urmează să fie adus direct în arestul capitalei. Astfel, nu mai este nevoie de un proces de extrădare în Dubai, locul unde a fost arestat luna trecută.

Potra se află într-o aeronavă alături de fiul şi nepotul său, pe numele celor trei existând mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, și-a exprimat oficial dorința de a fi extrădat și adus în țară.

Fost legionar francez și fondator al unor companii militare private, Potra a fost reținut pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, în timp ce se pregătea să zboare spre Moscova, alături de fiul și nepotul său. Cei trei sunt acuzați că ar fi conspirat cu Călin Georgescu în încercarea de a „răsturna ordinea constituțională” din România.

Autoritățile române au confirmat reținerea și colaborează cu oficialii din Emiratele Arabe Unite pentru extrădarea lui Potra, astfel încât acesta să poată fi adus în fața justiției. Procurorul general al României a precizat că bărbatul ar fi încercat anterior să obțină azil politic în Rusia.

În urma emiterii mandatului internațional, Potra a fost dat în urmărire, iar pe 16 septembrie a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la președinție Călin Georgescu, sub acuzația de tentativă de lovitură de stat.

