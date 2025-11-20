Horațiu Potra urmează să fie adus în România din Dubai. Mercenarul, cercetat în dosarul tentativei de lovitură de stat
Horațiu Potra urmează să fie adus în România din Dubai. Mercenarul, cercetat în dosarul tentativei de lovitură de stat
Horațiu Potra se află într-o aeronavă care a decolat din Dubai și urmează să fie adus direct în arestul capitalei. Astfel, nu mai este nevoie de un proces de extrădare în Dubai, locul unde a fost arestat luna trecută.
Potra se află într-o aeronavă alături de fiul şi nepotul său, pe numele celor trei existând mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, și-a exprimat oficial dorința de a fi extrădat și adus în țară.
Fost legionar francez și fondator al unor companii militare private, Potra a fost reținut pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, în timp ce se pregătea să zboare spre Moscova, alături de fiul și nepotul său. Cei trei sunt acuzați că ar fi conspirat cu Călin Georgescu în încercarea de a „răsturna ordinea constituțională” din România.
Autoritățile române au confirmat reținerea și colaborează cu oficialii din Emiratele Arabe Unite pentru extrădarea lui Potra, astfel încât acesta să poată fi adus în fața justiției. Procurorul general al României a precizat că bărbatul ar fi încercat anterior să obțină azil politic în Rusia.
În urma emiterii mandatului internațional, Potra a fost dat în urmărire, iar pe 16 septembrie a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la președinție Călin Georgescu, sub acuzația de tentativă de lovitură de stat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut” Pachetul 3 de reforme nu va afecta domeniul educației, potrivit Ministrului Educației, care a afirmat că măsurile de corecție bugetară au fost efectuate deja, în primul […]
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie Începând de vineri, 21 noiembrie 2025, pe DN 7, între kilometrii 200+500 și 201+500, în afara orașului Călimănești, județul Vâlcea, intră în vigoare restricții de circulație. Măsurile sunt necesare pentru lucrările de întreținere la viaductul […]
Copiile de acte, declarate conforme cu originalul direct în format electronic. Părţile implicate în dosare civile, scapă de drumuri la instanţă şi semnătură olografă
Copiile de acte, declarate conforme cu originalul direct în format electronic. Părţile implicate în dosare civile, scapă de drumuri la instanţă şi semnătură olografă Deputaţii au adoptat, miercuri, 19 noiembrie 2025, un proiect care dă posibilitatea conformării documentelor cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice. Proiectul de lege pentru modificarea art. 150 alin. (2) din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri...
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie...
Știrea Zilei
FOTO | Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții
Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius...
VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României
Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți...
Curier Județean
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop Înaltpreasfințitul...
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni Polițiștii...
Politică Administrație
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...
Opinii Comentarii
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, este prima...