Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest: Decizie la Curtea de Apel București
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din Dubai, pe 20 noiembrie 2025, rămân în arest, după ce Curtea de Apel Bucureşti a hotărât, vineri, 9 ianuarie 2026, menținerea măsurii arestării preventive în cazul celor trei, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile.
Pe 21 noiembrie 2025, Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului său, Dorian şi Alexandru Potra.
„În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4, 6 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin”, se arată în soluţia pe scurt a Curţii de Apel Bucureşti, publicată pe portalul instanţelor.
Conform aceleiaşi surse, instanţa menţine măsura arestării preventive luată faţă de Horaţiu, Dorian şi Alexandru- Cosmin Potra „până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile”.
Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.
