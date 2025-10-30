Horațiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat, vrea să revină voluntar în România: „Este o chestiune de zile, poate săptămâni”
Horațiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat, vrea să revină voluntar în România
Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină și considerat liderul unui grup de mercenari, a transmis prin avocatul său, Șerban Moga, că intenționează să revină voluntar în România pentru a-și demonstra nevinovăția. Potrivit apărătorului, acesta a avut joi o discuție cu Procuratura din Emiratele Arabe Unite, în urma căreia și-a exprimat dorința de a reveni în țară.
„Este o chestiune de zile, poate săptămâni”, a declarat avocatul Șerban Moga, la Antena 3 CNN, precizând că Potra se află în prezent în Dubai, unde are și afaceri.
Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie, pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. Anchetatorii români susțin că acesta ar fi conspirat, alături de Călin Georgescu, pentru „răsturnarea ordinii constituționale”. În urma arestării, autoritățile române au confirmat că lucrează cu omologii din Emiratele Arabe Unite pentru a obține extrădarea sa, în vederea procesului care se va desfășura în România.
Într-un mesaj transmis prin avocatul său, Horațiu Potra a spus că nu se ascunde și că vrea să își demonstreze nevinovăția: „Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica.”
Potrivit dosarelor instrumentate de procurorii români, la începutul lunii decembrie 2024, Horațiu Potra și aproximativ douăzeci de asociați au fost reținuți temporar, după ce au fost interceptați pe drumul către București. Ei erau suspectați că intenționau să organizeze proteste violente după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. În timpul perchezițiilor, autoritățile au descoperit arme ilegale și sume mari de bani în mai multe reședințe aparținând lui Potra.
Conform datelor din dosar, procurorii susțin că Potra și Călin Georgescu s-ar fi întâlnit, în decembrie, la o fermă de cai, pentru a pune la punct o preluare violentă a puterii. Pe lângă acuzația de tentativă de lovitură de stat, Potra este vizat și de dosare de evaziune fiscală, pentru venituri obținute din activități de mercenariat în Africa, precum și de suspiciuni de finanțare ilegală a campaniei electorale a lui Georgescu, prin transferuri de bani și plata unor bunuri de lux.
În prezent, Horațiu Potra se află în Dubai, însă a anunțat că va reveni voluntar în România, în perioada următoare.
