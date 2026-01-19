Hârtie, croșetat și liniște, noile tendințe în 2026: Oamenii aleg un „detox” de mediul digital și se întorc la activități simple și concrete

Tot mai multe persoane aleg să se retragă spre activități simple și concrete, fiind copleșiți de tehnologia mereu prezentă și AI. Acest stil simplist de viață este perceput, mai nou, ca o reacție la supraîncărcarea tehnologică.

Spre deosebire de scurtele perioade de deconectare, stilul de viață analog implică o schimbare pe termen lung. Se cere mai puțină dependență de ecrane, AI și mai mult contact direct cu lumea reală. Cei care intră în „detox digital”, preferă să scrie de mână, să citească volume tipărite, să asculte muzică pe vinil sau să folosească aparate foto pe film, arată CNN.

Datele din retail indică o creștere vizibilă a acestui fenomen. Compania Michaels, cu peste 1.300 de magazine în America de Nord, a raportat o majorare de 136% a căutărilor pentru „hobby-uri analog” în ultimele șase luni. Vânzările de kituri pentru activități creative au crescut cu 86% în 2025. Estimările arată o creștere substanțială, cu până la 40% în 2026.

Vânzările de kituri pentru activități creative au crescut cu 86% în 2025

Activități precum tricotatul, croșetatul sau lucrul cu fire textile – adesea menționate ironic ca „hobby-uri de bunică” – au înregistrat o creștere spectaculoasă. Într-un singur an, căutările pentru kituri de fire textile au urcat cu peste 1.200%.

Specialiștii consideră că aceste ocupații sunt folosite tot mai frecvent ca formă de relaxare psihică. Ele survin în special după pandemia de Covid-19, pentru a evita „doomscrolling-ul” și presiunea constantă a notificărilor.

Pentru unii, tranziția către analog este radicală. Un motiv important al acestei tendințe îl reprezintă saturarea față de materialele create de AI. Acestea sunt percepute ca repetitive și lipsite de creativitate. „Conținutul generat de AI devine obositor atât prin cantitate, cât și prin lipsa de originalitate”, spune Avriel Epps, cercetătoare în Inteligență Artficială.

Hârtia, acul și ața sau liniștea – par să ofere un nou sens ideii de progres

Pentru mulți, activitățile analog oferă satisfacția unui rezultat concret: un obiect realizat manual, o carte terminată sau o conversație fără întreruperi digitale.

Participarea la cercuri de tricotat, cluburi de lectură sau plimbări fără telefon redevine un mijloc de reconectare socială. În biblioteci și spații comunitare, persoane de toate vârstele se întâlnesc pentru activități comune, descoperind că încetinirea ritmului poate fi eliberatoare.

Într-o lume condusă de tehnologie avansată, paradoxal, tocmai elementele simple – hârtia, acul și ața sau liniștea – par să ofere un nou sens ideii de progres.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI