Hârtie, croșetat și liniște, noile tendințe în 2026: Oamenii aleg un „detox” de mediul digital și se întorc la activități simple și concrete
Hârtie, croșetat și liniște, noile tendințe în 2026: Oamenii aleg un „detox” de mediul digital și se întorc la activități simple și concrete
Tot mai multe persoane aleg să se retragă spre activități simple și concrete, fiind copleșiți de tehnologia mereu prezentă și AI. Acest stil simplist de viață este perceput, mai nou, ca o reacție la supraîncărcarea tehnologică.
Spre deosebire de scurtele perioade de deconectare, stilul de viață analog implică o schimbare pe termen lung. Se cere mai puțină dependență de ecrane, AI și mai mult contact direct cu lumea reală. Cei care intră în „detox digital”, preferă să scrie de mână, să citească volume tipărite, să asculte muzică pe vinil sau să folosească aparate foto pe film, arată CNN.
Datele din retail indică o creștere vizibilă a acestui fenomen. Compania Michaels, cu peste 1.300 de magazine în America de Nord, a raportat o majorare de 136% a căutărilor pentru „hobby-uri analog” în ultimele șase luni. Vânzările de kituri pentru activități creative au crescut cu 86% în 2025. Estimările arată o creștere substanțială, cu până la 40% în 2026.
Vânzările de kituri pentru activități creative au crescut cu 86% în 2025
Activități precum tricotatul, croșetatul sau lucrul cu fire textile – adesea menționate ironic ca „hobby-uri de bunică” – au înregistrat o creștere spectaculoasă. Într-un singur an, căutările pentru kituri de fire textile au urcat cu peste 1.200%.
Specialiștii consideră că aceste ocupații sunt folosite tot mai frecvent ca formă de relaxare psihică. Ele survin în special după pandemia de Covid-19, pentru a evita „doomscrolling-ul” și presiunea constantă a notificărilor.
Pentru unii, tranziția către analog este radicală. Un motiv important al acestei tendințe îl reprezintă saturarea față de materialele create de AI. Acestea sunt percepute ca repetitive și lipsite de creativitate. „Conținutul generat de AI devine obositor atât prin cantitate, cât și prin lipsa de originalitate”, spune Avriel Epps, cercetătoare în Inteligență Artficială.
Hârtia, acul și ața sau liniștea – par să ofere un nou sens ideii de progres
Pentru mulți, activitățile analog oferă satisfacția unui rezultat concret: un obiect realizat manual, o carte terminată sau o conversație fără întreruperi digitale.
Participarea la cercuri de tricotat, cluburi de lectură sau plimbări fără telefon redevine un mijloc de reconectare socială. În biblioteci și spații comunitare, persoane de toate vârstele se întâlnesc pentru activități comune, descoperind că încetinirea ritmului poate fi eliberatoare.
Într-o lume condusă de tehnologie avansată, paradoxal, tocmai elementele simple – hârtia, acul și ața sau liniștea – par să ofere un nou sens ideii de progres.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
„Școala din spital”: Ministerul Educației selectează profesori pentru a preda pentru elevii care sunt internați. Înscrierile se fac online
„Școala din spital”: Ministerul Educației selectează profesori pentru a preda pentru elevii care sunt internați. Înscrierile se fac online La începutul anului 2026, dascălii pot aplica pentru programul „Școala din spital”, program în care elevii care sunt internați beneficiază de ajutorul cadrelor didactice, acolo unde este cea mai mare nevoie. Ministerul Educației și Cercetării a […]
Ger de crapă pietrele în România: Urmează cea mai grea săptămână din acest an, cu temperaturi care scad până la -21 de grade
Ger de crapă pietrele în România: Urmează cea mai grea săptămână din acest an, cu temperaturi care scad până la -21 de grade Săptămâna în curs va fi marcată din punct de verede meteorologic de ger de crapă pietrele, cu temperaturi de până la -21 de grade C în zonele din nordul țării și în […]
Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Prețurile au explodat la sfârșitul lui 2025 pentru că tu stai la coadă. Stai la cozi, cumperi mâncare pe care o arunci și tâmpenii care nu-ți trebuie și apoi te miri de ce avem inflație”
Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Prețurile au explodat la sfârșitul lui 2025 pentru că tu stai la coadă. Stai la cozi, cumperi mâncare pe care o arunci și tâmpenii care nu-ți trebuie și apoi te miri de ce avem inflație” Prețurile au explodat la sfârșitul lui 2025 pentru că oamenii stau la coadă. ,,Stai la cozi, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Școala din spital”: Ministerul Educației selectează profesori pentru a preda pentru elevii care sunt internați. Înscrierile se fac online
„Școala din spital”: Ministerul Educației selectează profesori pentru a preda pentru elevii care sunt internați. Înscrierile se fac online La...
Ger de crapă pietrele în România: Urmează cea mai grea săptămână din acest an, cu temperaturi care scad până la -21 de grade
Ger de crapă pietrele în România: Urmează cea mai grea săptămână din acest an, cu temperaturi care scad până la...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO, VIDEO | Un șofer din Alba, implicat în accidentul MORTAL de pe DN 7: Pasagera sa și șoferul care a provocat evenimentul rutier au DECEDAT în urma impactului. Cum a avut loc tragedia
Un șofer din Alba, implicat în accidentul MORTAL de pe DN 7: Pasagera sa și șoferul care a provocat evenimentul...
Economistul Radu Georgescu, despre economia României: ,,Pentru a plăti dobânzile foarte mari, Guvernul trebuie să ia împrumuturi și mai mari”
Economistul Radu Georgescu, despre economia României: ,,Pentru a plăti dobânzile foarte mari, Guvernul trebuie să ia împrumuturi și mai mari”...
Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 14.500 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 12-16 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 14.500 de lei și 45 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 12-16 ianuarie 2026:...
FOTO | 13 tineri polițiști, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, au început activitatea la IPJ Alba. Unde au fost repartizați
13 tineri polițiști, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, au început activitatea la IPJ Alba. Unde au fost repartizați...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...