Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Transilvania, printre cele mai afectate zone
Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Care sunt cele mai afectate domenii
Piața muncii din România se confruntă cu dificultăți tot mai mari. În primele luni ale acestui an, mii de angajați și-au pierdut locurile de muncă, iar specialiștii spun că valul concedierilor ar putea continua. Cele mai afectate sunt Bucureștiul și mai multe regiuni din Transilvania.
Potrivit datelor furnizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, peste 2.500 de persoane au fost afectate de concedieri colective la nivel național. Tendința vine în continuarea anului trecut, când, lunar, peste o mie de angajați își pierdeau locurile de muncă.
Cele mai afectate regiuni sunt București și mai multe zone din Transilvania, inclusiv Sibiu, dar și județe precum Constanța sau Satu Mare, unde sute de persoane au fost disponibilizate, potrivit Adevărul.
Sectorul industrial și de producție este cel mai afectat, după închiderea unor fabrici sau relocarea acestora în țări cu costuri mai reduse. De asemenea, concedieri importante au fost raportate și în construcții, comerț, dar și în domenii precum administrația sau IT.
„Cred că anul acesta vom avea recesiune și în recesiune, companiile concediază oameni. Era suficient să ne uităm la ce s-a întâmplat pe ianuarie și am avut consumul scăzând puternic, producția industrială scăzând puternic. De aici și prudență, care se transpune inclusiv în concedieri sau în lipsă de investiții. Pe de altă parte, avem și un mediu fiscal extrem, extrem de impredictibil”, a declarat Adrian Codîrlaşu, președintele CFA România, conform Antena 3 CNN.
În paralel, competiția pentru un loc de muncă a devenit tot mai dură. De la începutul anului au fost publicate aproximativ 62.000 de joburi pe o platformă de joburi, însă numărul aplicărilor a depășit 4 milioane, semn că tot mai mulți români își caută un loc de muncă.
„Este firesc, pentru că ori de câte ori vă vedem o plafonare numărului de joburi noi apărute în piață sau chiar despre concedieri, crește semnificativ numărul de aplicări”, a explicat Ana Călugăru, reprezentant al unei platforme de recrutare.
În prezent, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță peste 30.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național, însă cererea depășește cu mult oferta, ceea ce face ca reintegrarea șomerilor pe piața muncii să fie tot mai dificilă.
