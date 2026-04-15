Hackerii ruși au spart zeci de e-mailuri ale unor ofițeri ai Forțelor Aeriene Române. Cum au acționat
O analiză Reuters arată că hackeri cu legături în Rusia au compromis cel puțin 67 de conturi de e-mail aparținând unor ofițeri ai Forțelor Aeriene Române. Printre acestea s-ar număra mai multe conturi asociate unor baze aeriene NATO, dar și cel puțin unul al unui ofițer de rang înalt.
Până la acest moment, Ministerul Apărării Naționale din România nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la această situație.
Hackerii cu legături în Rusia au spart peste 170 de conturi de e-mail aparţinând procurorilor şi anchetatorilor din toată Ucraina în ultimele câteva luni, potrivit datelor analizate de Reuters, o campanie care arată cum spionii de la Moscova îi ţin sub observaţie pe oficialii ucraineni însărcinaţi cu eradicarea corupţiei şi a colaboratorilor ruşi.
Potrivit Reuters, datele au fost expuse din greşeală pe internet de către hackeri şi descoperite de Ctrl-Alt-Intel, un colectiv de cercetători britanici şi americani specializaţi în ameninţări cibernetice. Ctrl-Alt-Intel a declarat că datele rămase pe server – inclusiv jurnalele operaţiunilor de hacking reuşite şi mii de e-mailuri furate – au arătat că hackerii au compromis cel puţin 284 de căsuţe de e-mail între septembrie 2024 şi martie 2026. Majoritatea victimelor se aflau în Ucraina, însă altele provin din ţările vecine membre NATO şi din Balcani.
Operaţiunea a fost descrisă pentru prima dată luna trecută într-o postare pe blogul Ctrl-Alt-Intel. Reuters a analizat datele de bază şi publică pentru prima dată detalii despre atacurile cibernetice, inclusiv identităţile a peste o duzină de agenţii şi oficiali europeni vizaţi. Acţiunile hackerilor cu legături în Rusia au fost descoperite întâmplător, după ce aceştia au lăsat „deschise” pe internet date interne, inclusiv jurnale ale operaţiunilor şi mii de e-mailuri furate. Specialiştii Ctrl-Alt-Intel au afirmat că această greşeală „a oferit o ocazie rară de a examina modul de funcţionare al unei campanii de spionaj ruseşti”.
Atacul cibernetic reprezintă „o mică parte din activitatea ecosistemului de spionaj aliniat Rusiei”, a declarat un cercetător de la ESET. Datele arată că hackerii au pătruns în căsuţa de e-mail a Spitalului Central din Pokrovsk (Ucraina), un nod feroviar asupra căruia Rusia a încercat să-şi consolideze controlul, precum şi într-o căsuţă de e-mail aparţinând comisiei financiare a oraşului. Potrivit aceloraşi date citate de Reuters, zeci de oficiali din ţările NATO învecinate au fost, de asemenea, victime ale atacurilor cibernetice.
Reuters precizează că, în România, hackerii au compromis cel puţin 67 de conturi de e-mail ale Forţelor Aeriene Române, printre care se numără mai multe conturi aparţinând bazelor aeriene NATO şi cel puţin unul al unui ofiţer superior.
Unii specialişti au atribuit operaţiunea grupului cunoscut sub numele de Fancy Bear, asociat în trecut cu serviciile militare ruse, însă nu toţi experţii sunt de acord în legătură cu implicarea directă a acestui grup
Ministerul român al Apărării nu a comentat deocamdată această situaţie.
Potrivit Reuters, datele arată că au ami fost compromise conturi de e-mail din Grecia, Bulgaria şi Serbia.
AUR, la cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii aprilie 2026
AUR, la cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii aprilie 2026 AUR rămâne lider detaşat în preferinţele românilor pentru alegerile parlamentare, deşi îşi continuă coborârea sub pragul de 40% din opţiunile de vot, înregistrând cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale, conform unui […]
FOTO | România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar
România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar România trimite 15 tone de ajutoare umanitare constând în alimente, corturi, saci de dormit, perne şi pături, populaţiei civile din Liban. Transportul a plecat miercuri, 15 aprilie 2026 către Aman cu un avion C130 şi cu un Spartan […]
Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Transilvania, printre cele mai afectate zone
Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Care sunt cele mai afectate domenii Piața muncii din România se confruntă cu dificultăți tot mai mari. În primele luni ale acestui an, mii de angajați și-au pierdut locurile de muncă, iar specialiștii spun că valul concedierilor ar putea continua. […]
AUR, la cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii aprilie 2026
AUR, la cel mai mic scor de după alegerile prezidențiale: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii...
Fitch Ratings: Profilul de credit de sine stătător al municipiului Alba Iulia depășește cu trei trepte ratingul României
Fitch Ratings: Profilul de credit de sine stătător al municipiului Alba Iulia depășește cu trei trepte ratingul României Agenția internațională...
AMENZI de peste 80.000 de lei în urma controalelor făcute de DSVSA Alba în perioada Sărbătorilor Pascale 2026: A fost sancționat și transportul animalelor fără documente de mișcare
AMENZI de peste 80.000 de lei în urma controalelor făcute de DSVSA Alba în perioada Sărbătorilor Pascale 2026: A fost...
FOTO | Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon
Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026:...
Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare
Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare Un echipaj pirotehnic...
FOTO | Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează
Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp Miercurea din Săptămâna Luminată se...