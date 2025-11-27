Guvernul cumpără robe de sute de mii de lei pentru magistrații de la ÎCCJ. Cât costă o singură „ținută” de judecător

Guvernul cumpără robe de sute de mii de lei pentru magistrații de la ÎCCJ

Guvernul pregătește în ședința de joi, 27 noiembrie 2025, aprobarea achiziției de robe pentru 337 de magistrați, asistenți judiciari și grefieri de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Bugetul estimat pentru anul 2026 este de 368.000 de lei.

Proiectul aflat pe ordinea de zi stabilește ținuta oficială a magistraților în ședințele de judecată. Pentru anul viitor, fiecare judecător va primi două robe, evaluate la 800 de lei bucata, iar magistrații-asistenți și grefierii vor primi câte o singură robă. Astfel, vor fi acoperite 122 de robe pentru judecători, iar restul pentru personalul auxiliar.

Pentru perioada 2027-2028, se preconizează înlocuirea parțială a robelor uzate și achiziția de robe pentru personalul nou încadrat, estimată la 92.000 de lei. Pentru anul 2029, procentul va fi de 50%, cu un buget de aproximativ 184.000 de lei.

Noile robe vor fi confecționate din stofă de lână neagră, cu capă din același material și nasturi ascunși. Croiala este largă, cu guler de mătase roșu cardinal, iar capa are lungimea puțin deasupra cotului, cu garnituri din mătase roșie și incizii în zona brațelor. Mânecile sunt largi, iar lungimea robei ajunge până la câțiva centimetri sub genunchi.

Partea frontală este decorată cu două garnituri paralele din mătase neagră, iar spatele are pliuri pe umeri. Baveta robei este formată din două părți suprapuse, confecționate din mătase albă și dantelă brodată albă, prinse la baza gulerului.

