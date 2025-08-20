Guvernul Bolojan revine cu o ordonanță care interzice cumulul pensiei cu salariul, deși Curtea Constituțională a respins măsura de mai multe ori

Guvernul Bolojan insistă asupra unei ordonanțe care blochează cumulul pensiei cu salariul, deși CCR a declarat măsura neconstituțională în trecut

Executivul condus de Ilie Bolojan readuce în discuție interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, printr-un nou proiect de ordonanță de urgență lansat de Ministerul Muncii.

Este a patra tentativă legislativă de acest tip, în ciuda faptului că Curtea Constituțională a respins anterior măsuri similare ca fiind neconstituționale.

Potrivit propunerii actuale, persoanele care continuă să lucreze la stat după pensionare ar urma să aibă pensia suspendată pe durata angajării. De asemenea, proiectul prevede o limită maximă de vârstă de 70 de ani pentru menținerea în funcție, alături de restricții privind transferurile și detașările în instituțiile publice.

Guvernul motivează inițiativa prin necesitatea de a reduce cheltuielile bugetare și de a eficientiza administrația publică, însă Curtea Constituțională a stabilit deja că astfel de măsuri încalcă drepturi fundamentale.

Într-o decizie pronunțată în 2023, CCR a subliniat că dreptul la pensie nu poate fi condiționat sau suspendat, nici măcar temporar, pentru că ar însemna, practic, suprimarea acestui drept. Totodată, instanța a avertizat că nu poate fi pusă alegerea între pensie și dreptul la muncă, ambele fiind garantate prin Constituție.

În lipsa unei abordări juridice conforme cu deciziile Curții, noua ordonanță riscă să aibă același deznodământ ca și tentativele anterioare: respingerea în fața instanței constituționale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI