Guvernul Bolojan pregătește un „Fond al Sărăciei”: Ce surpriză vor avea localitățile mici, fără bani
Autoritățile intenționează să creeze un fond de solidaritate, în urma majorărilor taxelor locale de la începutul anului. Orașele mari care au venituri ridicare ar urma să aibă plafonate încasările la bugetele locale.
Astfel, sumele care depășesc acest prag să fie direcționate către Guvern. Executivul ar urma apoi să redistribuie banii către comunele și orașele care nu reușesc să se autofinanțeze.
Taxele și impozitele locale au crescut în ianuarie 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal. De la București la Cluj-Napoca, Iași și Brașov, autoritățile locale au anunțat majorări care se vor reflecta direct în sumele plătite de proprietari și șoferi.
Primarii de municipii au calculat o creștere a impozitelor de 80%, dar în funcție de vechimea locuinței, în unele cazuri va fi o dublare sau chiar triplare față de 2025. Și impozitele la mașini au crescut, cele mai poluante fiind taxate mai mult. În cazul unei mașini cu normă de poluare Euro 6 și cu un motor de un litru, noul impozit va fi de 82 de lei, dublu față de cel de până acum.
Premierul României anunța în urmă cu două zile că avem dezechilibre în administrația locală, față de alte state ale Uniunii Europene. Declarația a venit după ce guvernul a publicat date comparative care arată că administrațiile locale de la noi depind prea mult de banii de la București. Anterior declarației, guvernul a publicat o analiză comparativă care arată că 83% din bugetele administrațiilor locale din România provin de la stat, față de o medie a Uniunii Europene de 51%.
În același timp, taxele și impozitele locale înseamnă sub 1% din PIB, comparativ cu 3,7% în Uniunea Europeană, ceea ce face ca cheltuielile cu personalul să depășească veniturile proprii ale primăriilor, a precizat pe Facebook Ilie Bolojan.
Impact bugetar de 3,7 miliarde de lei în 2026
Executivul susține că reforma era inevitabilă și că face parte din angajamentele asumate de România prin PNRR și în relația cu Comisia Europeană.
Impact bugetar va fi de 3,7 miliarde lei în 2026, arată Guvernul. Banii colectați banii din impozitele și taxele locale vor rămâne la bugetele locale, bugetul de stat nemaiputând să asigure transferurile în creștere ca urmare a deficitului bugetar.
Aplicarea noilor măsuri va aduce, potrivit estimărilor, venituri suplimentare de aproximativ 3,7 miliarde lei în 2026, cu peste 30% mai mult față de 2025. Creșterile sunt estimate astfel:
– clădiri: +1,42 miliarde lei
– terenuri: +1,09 miliarde lei
– autovehicule: +1,18 miliarde lei
