Guvernul Bolojan a adoptat ordonanța de urgență pentru carburanți: Adaosul comercial, plafonat la nivelul mediei din 2025
Guvernul Bolojan a adoptat, joi, 26 martie 2026 ordonanța de urgență privind declararea, în perioada 1 aprilie-30 iunie 2026, a situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, benzină și motorină.
Ordonanța instituie măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză.
„Perioada de aplicare a acestor soluții poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză. Impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcție de evoluțiile pieței.
Situația de criză este declarată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative, aprobată prin Legea nr. 322/2024”, se precizează într-un comunicat al Guvernului.
Se vor institui măsuri de limitare a adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic, fiind exceptate exporturile și livrările intra-comunitare.
Măsura are în vedere descurajarea unui posibil comportament inadecvat al operatorilor economici și al unor potențiale tendințe de speculă, care ar conduce la creșteri nejustificate de preț la aceste produse.
Valoarea medie anuală a adaosului comercial pentru anul 2025, precum și calculul care a determinat valoarea se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Modalitatea de comunicare se va stabili prin ordin al președintelui ANAF, emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe, iar în termen de 5 zile de la data publicării ordinului, operatorii economici comunică valoarea medie anuală a adaosului comercial.
În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.
Totodată, prin această ordonanță de urgență se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.
Aplicarea acestei măsuri conduce la evitarea riscului ca operatorii economici să întâmpine dificultăți în asigurarea simultană a volumelor necesare de carburanți și a respectării cerințelor privind conținutul de biocarburant, fapt care ar conduce la disfuncționalități în aprovizionarea pieței interne.
De asemenea, pentru a asigura necesarul intern de consum, exportul de motorină și țiței se va efectua doar după obținerea acordului ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerului de resort.
Mai exact, pe durata situației de criză, încheierea și/sau executarea contractelor de export și/sau de livrare intracomunitară de motorină și țiței se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei. Obținerea unui acord prealabil pentru realizarea exporturilor/vânzărilor intracomunitare de motorină și țiței este determinată de existența unui dezechilibru structural la nivelul pieței naționale a produselor petroliere, caracterizat printr-un excedent de benzină și un deficit de motorină. Această condiție va fi ulterior reglementată printr-o procedură de emitere a acordului respectiv prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului și ministrului energiei.
Sunt introduse și sancțiuni, astfel că ‘exporturile realizate fără avizele necesare vor fi sancționate cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri, precum și cu măsura complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții’.
Ordonanța conține și unele modificări privind piața gazelor naturale, pentru ‘eliminarea ambiguităților juridice și a riscului de interpretare neunitară, asigurarea delimitării corecte a atribuțiilor instituțiilor publice, evitarea unor disfuncționalități în implementarea mecanismului de alocare a gazelor naturale, prevenirea apariției unor dezechilibre între participanții la piață și reducerea riscului de litigii generate de aplicarea neclară a prevederilor legale’, mai menționează Guvernul.
„În lipsa acestor intervenții legislative, ar fi existat riscuri privind asigurarea continuității în aprovizionarea consumatorilor și blocaje operaționale în piața gazelor naturale.
În acest sens, principalele modificări cu privire la gazele naturale sunt: instituirea unui mecanism clar de repartizare proporțională a cantităților disponibile, în funcție de consumul estimat al clienților fiecărui furnizor; introducerea unor prevederi detaliate privind defalcarea cantităților pe categorii de consum; stabilirea unor reguli explicite de calcul, inclusiv: determinarea stocurilor minime, calculul diferențelor între consumul estimat și cantitățile alocate, recalcularea cantităților în funcție de evoluția consumului.
Alte modificări vizează reglementarea unui mecanism de recalculare și ajustare periodică, pe baza datelor transmise de operatorii din piață, instituirea unor obligații privind transmiterea și actualizarea datelor între producători, furnizori și autoritățile competente.
Actul normativ adoptat de Guvern instituie și un mecanism de verificare a aplicării acestor prevederi de către instituțiile statului, iar, în cazul constatării încălcării măsurilor, un set de contravenții care vor fi puse în aplicare’, mai arată Executivul.
Astfel, pentru punerea în aplicare a ordonanței de urgență, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, au obligația de a transmite lunar Consiliului Concurenței, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Ministerului Energiei, în cel mult 20 zile calendaristice de la încheierea lunii de raportare, rapoarte privind modul de aplicare a prevederilor actului normativ, inclusiv date și informații referitoare la prețurile practicate.
La nivelul Guvernului, grupul de lucru constituit în scopul identificării și promovării soluțiilor de protecție a cetățenilor și economiei în contextul crizei carburanților va continua să monitorizeze situația internațională și să propună noi măsuri adaptate conjuncturii globale”, se precizează în comunicatul Executivului.
