Guvernatorul Băncii Naționale spune că ,,probabil în 5 ani” România ar putea începe o discuție serioasă pentru aderarea la zona euro

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României, a declarat că România ar putea începe, ,,probabil în 5 ani”, o discuție serioasă despre intrarea în zona euro.

El a spus că momentul trebuie analizat atent, în funcție de evoluțiile economice și de ajustările necesare. 

Isărescu a afirmat că până în 2018 existau întâlniri și structuri de lucru dedicate trecerii la moneda unică, inclusiv comitete tehnice, iar ultima ședință pe acest subiect a avut loc la Academia Română, la care a participat și premierul de atunci, Viorica Dăncilă, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit guvernatorului, după 2018 agenda a fost practic abandonată, iar ulterior au venit pandemia și războiul, care au schimbat prioritățile.

În acest context, Isărescu a indicat că reluarea subiectului depinde de durata corecției fiscale și de stabilizarea indicatorilor macroeconomici.

,,Puteți avea garanția că sprijinim pe toate căile rezonabile”, a mai declarat guvernatorul BNR.  

