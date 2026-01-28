Actualitate

Guvern minoritar în România? Premierul Ilie Bolojan: „Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Guvern minoritar în România? Ilie Bolojan: „Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla”

„Într-o situație de criză politică, am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla, dar este de dorit să avem stabilitate politică și comportamente responsabile ale partidelor politice. O parte dintre indicatorii după care agențiile de rating, precum Fitch, acordă ratingul țării noastre țin de stabilitatea guvernării”, a declarat, marți, 27 ianuarie 2026, premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la RFI.

„Acest lucru nu este de dorit și nu încurajez o astfel de situație”, a subliniat, totuși, premierul.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a dat, în replică de înțeles că un guvern minoritar ar veni la pachet cu schimbarea premierului, indicând că trebuie să continue actuala formulă.

„Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea „acasă”, dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit și a zis că rămâne… sau pleacă, dacă este dat afară prin moțiune de PSD și AUR. Cert este că România nu funcționează pe principiul „vreau sau nu vreau”.

Curtea Constituțională, prin decizia nr. 85/2020, a stabilit clar că nominalizarea aceluiași premier după ce un guvern a picat prin moțiune de cenzură este neconstituțională. Domnule Bolojan, guvernăm sau…?”, a afirmat Claudiu Manda.

Analiștii politici avertizează că un executiv fără majoritate ar deveni vulnerabil la șantaj politic.

