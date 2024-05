Grupul Skepsis reprezintă Alba Iulia și România la festivalul Internațional de Teatru AMAFEST, organizat în Germania, la Stuttgart

Pentru al 4-lea an consecutiv, Grupul Skepsis urmează să participe și să reprezinte, atât Alba Iulia, cât și România, la festivalul Internațional de Teatru AMAFEST, care va avea loc în Stuttgart, Germania.

Evenimentul este organizat de Theater am Olgaeck (Stuttgart), în perioada 30.05.2024 -02.06.2024, în cooperare cu orașul Stuttgart și Ministerul de Știință și Cultură Baden-Wurtenberg și reunește în acest an participanți din Germania, Estonia, România, Croația, Italia, Polonia, Portugalia, Cehia și Emiratele Arabe Unite.

Compania de teatru Skepsis participă pentru al patrulea an consecutiv la acest eveniment și va reprezenta Alba Iulia și România cu spectacolul „Ultimul Godot”, după Matei Vișniec.

„În ultimii patru ani a fost dezvoltată o rodnică relație de colaborare artistică și organizațională între Theater am Olgaeck (Stuttgart) și Grupul Skepsis. Suntem onorați să facem parte din acest proiect cultural. Vom reprezenta Alba Iulia și România la un eveniment internațional dedicat încurajării schimbului de experiență, educației și formării artistice. Anul acesta ne-am dorit să promovăm dramaturgia românească contemporană așadar am propus un spectacol bazat pe un text semnat de Matei Vișniec, în care se pune problema viitorului pe care îl are teatrul într-o lume în care arta dramatică se pare că își găsește locul tot mai greu. Fiind un eveniment internațional, spectacolul nostru va fi jucat în limba engleză.” – Viorel Cioflică – Grupul Skepsis.

Programul festivalului este divers, cuprinzând spectacole de teatru, discuții critice, ateliere de formare și activități de familiarizare a participanților cu istoria și cultura locală, scopul general al evenimentului fiind acela de a explora și a dezbate prin intermediul artei probleme actuale legate schimbările mediului politic și social.

