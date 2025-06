Grupare de traficanți de droguri de mare risc, condamnată la aproape 37 de ani de închisoare: Au comercializat, timp de peste un an, ecstasy, cristal și canabis unor consumatori din Alba, printre care și minori

Una dintre cele mai mari grupări de traficanți de droguri care a acționat în ultimii ani pe raza județului Alba a fost condamnată la un total de aproape 37 de ani de închisoare cu executare.

Șapte inculpați, cinci bărbați și două femei, au primit pedepse cuprinse între 4 ani și 7 ani după gratii. Bărbații sunt în arest preventiv din octombrie 2024, iar cele două femei sunt judecate sub control judiciar. În cazul altor patru persoane, care sunt tot membri ai grupării, s-a dispus disjungerea și judecarea într-un alt dosar.

Liderul grupării, respectiv cel care a constituit grupul infracțional organizat, Eugen Dan V., a primit 6 ani și 8 luni de închisoare în regim de detenție.

„Scopul pentru care grupul a fost constituit este reprezentat de comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuarea de operațiuni cu substanțe psihoactive, prin comercializarea de astfel de substanțe. Referitor la structura grupului infracțional, se reține că inculpatul (Eugen Dan V. – n.r.) și-a asumat rolul de lider și pe acela de a procura drogurile și noile substanțe psihoactive care urmau să fie puse în circulație, acesta având posibilități de a obține cantități mari de astfel de substanțe.

Inculpatul procura drogurile și noile substanțe psihoactive, le deținea, le pregătea pentru comercializare și le punea în circulație împreună cu inculpata (…). Aceasta din urmă avea rolul de a deține și de a pregăti drogurile și noile substanțe psihoactive pentru comercializare, respectiv de a le pune în circulație fie împreună cu inculpatul (…), fie la solicitarea acestuia, în aceste din urmă situații (…) având și rolul de a încasa din sumele de bani care reprezentau contravaloarea drogurilor și substanțelor psihoactive”, se precizează în hotărârea Tribunalului Alba, din 23 mai 2025.

Un alt membru al grupării avea rolul de a identifica persoane interesate să procure droguri și să le facă acestora legătura cu liderul care le comercializa. De asemenea, acesta avea și rolul de a comercializa drogurile și noile substanțe psihoactive, urmând să facă acest lucru personal, dar și prin intermediul persoanelor de încredere pe care le-a identificat, respectiv concubina sa și alte două persoane inculpate. Gruparea vindea în special ecstasy, cristal și canabis. În perioada de peste un an de zile cât a funcționat „afacerea”, veniturile au fost de aproape 100.000 de lei.

Liderul a uzat de dreptul la tăcere

În telefonul mobil al uneia dintre cele două femei au fost identificate discuții cu o altă persoană și o listă din care rezultă drogurile/substanțele psihoactive și cantitățile procurate în valoare de 16.830 de lei – 50 de bucăți comprimate ecstasy (MDMA) cu 35 de lei bucata, 500 grame de cannabis cu prețul de 25 de lei gramul și 86 de grame de cristal cu prețul de 30 de lei gramul. Drogurile erau revândute la prețuri cel puțin duble.

„Inculpatul (liderul grupării – n.r.) este cetățean român, are vârsta de 49 de ani, are un nivel de educaţie scăzut – a absolvit 10 clase, înainte de arestare nu avea un loc de muncă şi nu are antecedente penale.

De asemenea, se reţine că nu este căsătorit şi nu are copii. Inculpatul nu a recunoscut acuzaţiile în cursul urmăririi penale, iar apoi şi-a exercitat dreptul la tăcere, astfel că este evident că urmarea procedurii simplificate nu s-a făcut pentru că regretă în vreun fel comiterea infracţiunilor, ci pentru obţinerea diminuării limitelor pedepselor.

Acesta a avut un rol determinant în constituirea grupului infracţional organizat, a coordonat şi s-a implicat activ în activitatea infracţională, pe parcursul unei perioade relativ mari (iulie 2023 – octombrie 2024). Gravitatea infracţiunilor derivă din numărul extrem de mare de martori către care au avut loc vânzări, din numărul efectiv de vânzări/oferiri, respectiv din perioada mare de timp pe care s-a derulat activitatea infracţională, respectiv din sumele ridicate de bani care au fost obţinute din activitatea infracţională – acesta reprezentând scopul comiterii infracţiunilor”, a susținut magistratul, în legătură cu activitatea infracțională a bărbatului care a inițiat gruparea infracțională.

Pedepsele pentru celelalte persoane: Nicoleta Maria P. – 4 ani și 5 luni de închisoare, Florin Silviu M. – 7 ani și 456 de zile dintr-o condamnare anterioară, Alexandra Elena M – 4 ani și 8 luni, Alexandru Ioan C. – 4 ani și 6 luni, Radu Alin J. – 5 ani de detenție, Cornel Daniel U. – 4 ani, 2 luni și 1.126 de zile dintr-o condamnare anterioară.

Ceilalți patru inculpați judecați sunt Răzvan Dan P., Claudiu Gabriel G., Vasile H. și Iulian G. Hotărârea Tribunalului Alba poate fi contestată la Curtea de Apel.

Foto: arhivă

