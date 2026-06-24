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Greva de la Fabrica de Arme Cugir a încetat: Muncitorii au reluat lucrul

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Greva de la Fabrica de Arme Cugir a încetat: Muncitorii au reluat lucrul

Greva de la Fabrica de Arme Cugir a încetat, muncitorii reluând lucrul în cursul zilei de miercuri, 24 iunie 2026, a confirmat pentru ziarulunirea.ro administratorul special al Fabricii de Arme Cugir, Marius Rof.

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Acesta anunța încă de ieri, marți, 23 iunie 2026, în ceea ce privește salariile angajaților, că, cel târziu joi, 25 iunie 2026 lefurile restante urmau să fie încasate de lucrători.

„De asemenea, luni sau marți va fi acordat și avansul pentru luna în curs. Acest lucru este posibil datorită unui împrumut acordat de Romarm, în baza unui contract aflat în derulare”, mai menționa, marți, 23 iunie 2026 administratorul special al Fabricii de Arme Cugir pentru ziarulunirea.ro.

Referitor la situația Fabricii de Arme Cugir, Marius Rof spunea că în prezent există comenzi pentru piața civilă. Potrivit directorului general, urmează să fie finalizat și un contract pentru piața militară, dar, cu toate acestea, contractile respective nu sunt suficiente pentru a acoperi datoriile istorice ale societății.

În Cugir sunt două fabrici de armament.

Uzina din Cugir a fost înființată în 1799, în timpul Imperiului Habsburgic, sub denumirea de Fabrica de Fier și Oțel. În 2004, societatea s-a împărțit în Uzina Mecanică și Fabrica de Arme

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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