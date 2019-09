Google finanțează programe de pregătire în IT pentru 300 de tineri din Alba Iulia

Să te pricepi la IT a devenit una dintre cerințele de top ale angajatorilor din România, în contextul unei piețe profesionale în schimbare, cu pretenții care avansează de la an la an în direcția digitală.

Lansat în premieră anul acesta în România, programul „Generația Tech”, finanțat de Google, oferă tinerilor între 15-24 ani oportunitatea să se specializeze gratuit în tehnologia informației și să ajungă la nivelul de pregătire căutat în acest moment.

Peste 300 de tineri vor fi beneficiarii primului val de formări gratuite oferite de programul Generația Tech. Alba Iulia a fost primul oraș din țară selectat în cadrul proiectului, având la bază inițiativele smart city pe care municipalitatea le-a derulat în ultimii doi ani. Dezvoltat de către Digital Nation, o comunitate cu vechime pe scena IT din România, Generația Tech este cel mai ambițios proiect al organizației, atrăgând atenția companiei Google, care finanțează demersul de pregătire a noilor generații de specialiști digitali de la noi din țară.

Ce învață mai exact tinerii în cadrul programului? În 2019, Generația Tech include două specializări care pot fi alese: IT Literacy și Learn to Code.

IT Literacy le vine în ajutor celor care își doresc să ajungă în roluri digitale administrative. Aici învață cum să navigheze prin toată suita de instrumente digitale care îi ajută să pregătească documente și rapoarte și să lucreze în timp real cu colegii pe ele; să standardizeze și să automatizeze procese operaționale ca să nu mai facă muncă manuală; să inițieze conferințe și ședințe în format digital; să obțină metrici și să realizeze automat previziuni.

Learn to Code vine în întâmpinarea celor care își doresc să ajungă programatori și vor să fie introduși în domeniul aplicațiilor – tinerii învață cum să folosească consolele și terminalele de lucru; să seteze variabile și să definească operatori și funcții; să configureze și să lucreze cu baze de date; să traducă în limbaje de programare cerințele unui brief de web/aplicație mobilă.

Generația Tech și-a propus implicarea a cât mai multor resurse în direcția pregătirii tinerilor pentru viitorul profesional digital care îi așteaptă, în contextul lipsei forței de muncă specializată în acest domeniu, în România. Spre exemplu, anul trecut, deficitul de specialiști IT pe piața muncii era de 30.000. Programele Generația Tech mizează pe mentorat din partea profesioniștilor din domeniu, pentru a-i sprijini pe participanți să învețe într-un mod aplicat. Echipele de mentori Digital Nation includ specialiști seniori care activează pe piața IT românească de 10 ani și care cunosc specificul mediului, felul în care se lucrează și dinamica echipelor din IT.

Specializările gratuite Generația Tech au un format online, durează câte 12 luni, iar primele grupe de cursanți au început deja procesul de înscriere pe platformele de învățare. Cei care doresc să urmeze programul se mai pot înscrie până la finalul lui septembrie pe site-ul comunității Digital Nation.