Golgheterii fotbalului județean la mijlocul stagiunii: A. Gherman (Inter Unirea) – Liga a 4-a, K. Oniga (FC Lopadea Nouă) și I. Mihălțan (Voința Beldiu) – Liga a 5-a, principalii marcatori

S-a tras cortina peste fotbalul județean, ce a intrat în vacanță în urmă cu două săptămâni, la toate competițiile rezervate seniorilor și juniorilor.

Dacă la timpul potrivit v-am prezentat ierarhiile la mijlocul stagiunii, atât în Liga a 4-a și Liga a 5-a, este momentul să ne aplecăm asupra principalilor marcatori ce activează în fotbalul amator, după prima parte a campionatelor, în cel de-al 4-lea eșalon, cât și în cele două serii de pe a 5-a scenă.

Astfel Alin Gherman (Inter Unirea) – Liga a 4-a, respectiv Kristoff Oniga (FC Lopadea Nouă) și Ilie Mihălțan (Voința Beldiu) – în Liga a 5-a, sunt golgheterii după încheierea turului. În Liga a 4-a, în ultimele sezoane, cei mai buni marcatori au fost atacanți experimentați, de genul Valentin Drăgan (în trei rânduri, de două ori cu Șurianu Sebeș și apoi cu CS Ocna Mureș) sau Alin Câmpean (CS Zlatna) – principalul realizator al stagiunii trecute. Acum este rândul atacantului Alin Gherman (32 de ani), venit la Inter Unirea (foto, al doilea din stânga, în rândul de sus) în vară, după ce a activat în eșalonul terț, cu “Soda dragă”, să conducă în ierarhia golgheterilor, cu un randament excelent: 19 reușite din totalul celor 47 ale formației clasate pe poziția a șasea în ierarhia la zi (Inter Unirea este a treia în topul eficacității, după liderul CS Ocna Mureș – 59 de goluri și Voința Stremț – 49 de goluri). De altfel, prolificitatea celor două formații amintite mai sus dă și următorii clasați în topul marcatorilor: Epure (Voința Stremț) și T. Cristea (CS Ocna Mureș), în condițiile în care A. Câmpean, golgheterul campionatului anterior, nu a prins podiumul.

În Liga a 5-a, “bătălia” marcatorilor în Seria 1, una extrem de echilibrată, îl are în prim plan pe fostul junior al Olimpiei Aiud, Krisoff Oniga – echipierul primei clasate FC Lopadea Nouă, fotbalist ce a semnat aproape jumătate din golurile liderului (19 din 42). Pe locul secund în top se regăsește Flavius Toncian (ACS Băgău, clasată pe locul 9), golgheterul ediției anterioare (18 goluri în stagiunea 2019/ 2020, din totalul celor 38 realizate în tur de propria echipă), și Vinicius Zidaru (Limbenii Limba) ce a punctat de 17 ori pentru echipa situată pe locul șase (cu 39 de goluri realizate). Principalul marcator al seriei secunde din Liga a 5-a este Ilie Mihălțan (Voința Beldiu, locul patru), fotbalist ce a punctat cel mai mult în această toamnă la nivelul seniorilor. Cu 22 de goluri din cele 37 reușite de gruparea din Beldiu, fostul jucător al Voinței Stremț are cel mai bun randament al golgheterilor toamnei în fotbalul județean, distanțat de ceilalți jucători ai ierahiei: C. Crăciun (15 din cele 32 de goluri înscrise de Gaz Metan Valea Lungă, locul șapte), M. Frățilă (12 din cele 43 de reușite ale liderului Tineretul Șona) și S. Beldean (12 din cele 43 de goluri ale ocupantei locului secund Târnavele Tiur).

Golgheteri turului: *Liga a 4-a: Alin Gherman (Inter Unirea) – 19 goluri, Cosmin Epure (Voința Stremț) – 16 goluri, Tudor Cristea (CS Ocna Mureș) – 15 goluri;

*Liga a 5-a, Seria 1: Kristoff Oniga (FC Lopadea Nouă) – 19 goluri, Flavius Toncian (ACS Băgău) – 18 goluri, Vinicius Zidaru (Limbenii Limba) – 17 goluri;

Seria a 2-a: Ilie Mihălțan (Voința Beldiu) – 22 de goluri, Cornel Crăciun (Gaz Metan Valea Lungă) – 15 goluri, Mădălin Frățilă (Tineretul Șona), Sergiu Beldean (Târnavele Tiur) – câte 12 goluri.