Garda Cetății Alba Carolina caută noi membri: Care sunt condițiile de „recrutare”

Garda Cetății Alba Carolina caută noi membri, au anunțat, marți, 10 februarie 2026, reprezentanții Centrului Cultural Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia.

„Îți place să descoperi istoria la pas, să îmbraci uniforme de epocă și să faci parte dintr-un proiect care dă viață trecutului chiar în inima orașului?

Garda Cetății Alba Carolina caută noi membri și te invită să te alături uneia dintre cele mai spectaculoase experiențe de reenactment din România!

Căutăm persoane care:

*au vârsta de minimum 16 ani;

*sunt disponibile pentru repetiții periodice și pentru participarea la evenimente speciale în Cetate;

*își doresc să facă parte dintr-o echipă unită, dedicată și pasionată de istorie;

*pot reprezenta Garda cu respect, responsabilitate și entuziasm în fața publicului”, se arată în anunțul publicat în mediul online.

Formularul de preselecție poate fi accesat AICI.

