Fragii de pădure – fructe delicioase şi frunze de leac. Recomandări terapeutice

Perioada de vară ne aduce o mulţime de bucurii: soare, vacanţă şi… fructe roşii. Pe la margine de păduri şi prin poieni, sub rămuriş de grădini se împlinesc şi se coc frăguţele. Delicate, parfumate şi rubinii, seamănă cu nişte comori ascunse prin frunze.

Într-adevăr! Puţine fructe au fost dăruite de Dumnezeu cu atâta savoare şi frumuseţe, dar şi cu putere de-a vindeca. Toată forţa incendiară a soarelui s-a adunat în boabele roşii, făcându-le să explodeze de miraculoase energii. Păcat să nu acceptăm ofrandă pe care natura ne-o pune la îndemână, dovedindu-ne încă o dată nemărginirea puterilor ei.

Cartea de vizită

Fragul de pădure este o plantă perenă ce aparţine de familia rozaceelor. Prezintă un rizom şi stoloni. Înălţimea fragului este redusă, maximum 20 cm. Tulpina este dreaptă, subţire şi firavă, iar frunzele îi sunt, întotdeauna, trifoliate. Fragul înfloreşte în lunile mai şi iunie. Florile sunt mici, albe, seamănă cu cele ale maceşului, plăcut mirositoare. Fructele, comestibile, sunt conice, şi au, de obicei, culoarea roşie. Fragul creşte prin fâneţe, pe pajişti, prin poieni, la marginea pădurilor, în tufărişuri, fiind răspândit din zonele joase şi până în zonele montane.

Fructele conțin mucilagii, pectine, glucide, vitaminele A, B1, B2, PP și C, acid salicilic, antocianidina, protide, lipide, acizi organici, săruri minerale de potasiu, sodiu, calciu, magneziu, fier și fosfor. Frunzele conțin taninuri elagice, fragarol, cvercetol, cvercitrina, citrol, săruri minerale, ulei volatil, zaharuri, vitamina C, acizi organici (citric, malic).

Virtuţile lor de medicament sunt cunoscute încă din Antichitate, când erau recomandate de medicii romani ca reintineritoare şi purificatoare. Felcerii din Evul Mediu i-au folosit la rândul lor pentru despovărarea organismului de toxine, pentru împiedicarea formării şi pentru eliminarea pietrelor la bilă şi la rinichi, precum şi contra reumatismului şi gutei.

O binemeritată faimă au câştigat-o atunci când marele botanist şi savant suedez Carl Linné (cel care a introdus pentru prima dată denumirile latine ale plantelor) s-a vindecat de o gută rebelă, printr-o simplă cură de fragi. În zilele noastre, fragii au ajuns în Europa o raritate în flora spontană, din cauza uniformizării pădurilor, care le-a stricat mediul de viaţă, precum şi din cauza folosirii iraţionale a substanţelor chimice.

Din fericire, în ţara noastră marginile de pădure şi poienile sunt pline de fragi. Destul de greu de cules, ceea ce-i face şi mai preţioşi, cu un gust şi o aromă care întrec cel mai elaborat produs de cofetărie, ei constituie un adevărat remediu în tratamentele naturiste.

Modul de administrare

*Cura cu fragi. Se consumă 150-300 g de fragi pe stomacul gol, la 4 ore distanţă de mesele de peste zi (combinate cu alte alimente, staţionează şi fermentează în intestin). Cea mai mare cantitate este bine să fie ingerată dimineaţa, ca mic dejun, când efectul de dezintoxicare este cel mai puternic. Cura cu fragi durează 7-10 zile, timp în care consumul de carne, prăjeli şi alimente cu aditivi sintetici va fi redus la maximum, pentru că efectul lor tămăduitor să nu fie perturbat.

De obicei, se consumă simpli, fără nici un fel de adaos. În mod excepţional, vor fi asociaţi cu puţină miere de albine, pentru a le mări efectul laxativ, în tratamentul constipaţiei şi a bolilor asociate acesteia. Prin adăugarea de zahăr, frişcă etc. se anulează efectul de regulator metabolic al fragilor.

*Sucul de fragi. Se prepară foarte simplu: se spală foarte bine fructele şi se zdrobesc cu o furculiţă, până devin ca o pastă, care se pune într-un tifon curat şi se stoarce cu mâna. Se va obţine un suc roşiatic şi foarte parfumat, cu efecte terapeutice excepţionale; restul de fruct care rămâne după stoarcere poate fi folosit la dulceaţă, prăjituri ori îngheţată.

Sucul de fragi se administrează intern, înainte de masă cu un sfert de oră, pe stomacul gol – un pahar la adulţi şi jumătate de pahar la copii. Extern, acest suc se foloseşte în scopuri cosmetice, aşa cum vom vedea puţin mai târziu.

*Ceaiul de fragi. Se culeg fragii cu tot cu frunze şi se pun la uscat, foarte răsfiraţi, într-un loc călduros şi cu foarte multă lumină (altfel fructele se strică). Se pot usca şi separat, fructele la soare şi frunzele la umbră, după care se combină în proporţii egale. Ceaiul se obţine prin opărirea, vreme de 20 de minute, a unei linguriţe de fructe şi frunze cu o cană de apă clocotită, urmată de filtrare. Se administrează 2-3 căni pe zi.

*Infuzia din frunze de fragi. O cană de infuzie se prepară dintr-o linguriţă de frunze uscate şi dintr-o cană de apă fierbinte. Ceaiul preparat din frunze de frăguţe este indicat în afecţiunile gastrointestinale, hepatice şi renale. Se beau câte două-trei căni pe zi, cel puţin 20 de zile.

Câteva recomandări terapeutice

*Pentru mărirea rezistenţei la căldură şi reducerea tensiunii arteriale. O cură de 7 zile cu fragi este excelentă pentru adaptarea organismului la condiţiile de vară. Are efect răcoritor, scade tensiunea arterială, tonifică sistemul nervos, combătând moleşeala şi astenia, cu care multe persoane se confruntă în perioadele caniculare.

*În bolile de ficat (hepatită, hepatită cronică, ciroză). Se bea suc de fragi, 3 pahare pe zi, pe stomacul gol. Sucul de fragi stimulează activitatea ficatului şi îl drenează, favorizează regenerarea celulei hepatice.

*Diabetul, guta, valorile crescute ale colesterolului, ateroscleroză. Aceste afecţiuni sunt prevenite şi considerabil ameliorate de curele îndelungate de fragi – minimun 12 zile. Asociate şi cu un regim alimentar preponderent crudivor, efectul curei este remarcabil în aceste afecţiuni.

*Reumatismul. Se face o cură de fragi de 12 zile, perioadă în care pe cât posibil se vor face şi băi solare, expunând zonele afectate, vreme de o oră pe zi, la acţiunea binefăcătoare a soarelui. În reumatismul cronic şi reumatismul degenerativ, cura cu fragi are efecte foarte puternice, catalizând şi efectul vindecător al altor remedii (cura internă cu plante depurative, aplicarea externă de plante antireumatice şi de argilă etc.).

*Bolile de piele. În măsura în care nu aveţi reacţie alergică la acest fruct, cura cu el se dovedeşte un leac excepţional în acnee, dermatoze infecţioase şi alergice şi chiar psoriazis, unde declanşează şi catalizează procesele de vindecare. Secretul tratamentului este efectul detoxifiant puternic – cura cu fragi mobilizează toxinele din ţesuturi şi ajută la eliminarea lor pe cele trei căi: diureză, transpiraţie şi fecale.

*Tulburările de tranzit intestinal. Se consumă câte 150-200 g de fragi înainte de fiecare masă. Contra constipaţiei cronice se asociază fragii cu miere de salcâm şi, chiar înainte de a trece la masa propriu-zisă, la jumătate de oră de la consumarea fragilor, se va bea un pahar cu apă de izvor sau apă plată.

*Oxiurile. Se consumă 500 g de fragi dimineaţa la ora 7:00, după care nu se mănâncă nimic până la ora 12:00. Se repetă tratamentul vreme de 10 zile.

Atenţie la reacţia alergică – fragii sunt foarte puternici ca remediu, la graniţa dintre aliment şi plantă medicinală, dar la persoanele sensibile pot da reacţii alergice puternice. De vină sunt acele mici punctişoare gălbui de pe fruct, care nu sunt altceva decât seminţele plantei şi care au un mare potenţial terapeutic, dar sunt şi alergeni foarte mari. Consumaţi, aşadar, întâi cantităţi reduse de fragi – câteva linguriţe în prima zi – şi continuaţi doar dacă vedeţi că nu apar probleme digestive, dermatologice, respiratorii etc.

Frumuseţe

*Prevenirea apariţiei ridurilor şi combaterea lor. Din fragii zdrobiţi se alcătuieşte o mască, care se întinde pe faţă seara şi se lasă minimum două ore. Este un adevărat elixir care previne formarea ridurilor, dă prospeţime şi strălucire tenului. Face adevărate minuni chiar şi în cazul persoanelor care nativ au un ten mai lipsit de strălucire, cu aspect bătrânicios.

*Loţiune de curăţare a tenului din suc de fragi. Se amestecă 3 linguri de suc de fragi obţinut prin stoarcere prin tifon, 2 albuşuri de ou bătute spumă, 10 linguri de tinctură de smirnă, 20 picături de apă de trandafir (modul de obţinere a fost prezentat într-un număr anterior al revistei). Se aplică pe faţă cu un tampon de vată. Se spală peste o oră cu apă în care s-a dizolvat bicarbonat (2 linguriţe la litru de apă).

