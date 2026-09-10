Ştirea Ta

Foto știrea ta | ,,Când ne civilizăm?”. Spărgătorii de semințe și-au făcut de cap într-o stație de autobuz din Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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,,Când ne civilizăm?”. Spărgătorii de semințe și-au făcut de cap într-o stație de autobuz din Alba Iulia

O persoană a publicat joi, 10 septembrie 2026, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat persoanelor din Alba Iulia, o fotografie cu stația de autobuz din zona stadionului „Cetate”.

Coji de semințe, mucuri de țigară, șervețele, dar și alte ambalaje au fost aruncate cu nepăsare în stația menționată. Prin această postare, persoana respectivă trage un semnal de alarmă și întreabă: „Când ne civilizăm?”.

Postarea a strâns zeci de reacții și mai multe comentarii din partea albaiulienilor:

„Camere și amenzi, altfel tot așa va fi..!”, a scris un bărbat.

„Românul nostru nu se va civiliza niciodată.”, a fost răspunsul oferit de o femeie.

„Ne civilizăm în situația când nu se mai vând semințe prin magazine…!!!”, a reacționat un internaut.

„Poliția Locală mai prezentă.”, a comentat o altă femeie.

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