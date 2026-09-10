Foto | Richard Kule Mbombo, atacant congolez de 30 de ani, campion al Letoniei, la CSM Unirea Alba Iulia

Richard Kule Mbombo, atacant congolez de 30 de ani, campion al Letoniei, la CSM Unirea Alba Iulia

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia își întărește ofensiva cu un atacant care vine cu experiență internațională, trofee și peste 80 de goluri în carieră.

Născut la Kinshasa (RD Congo), Richard Kule Mbombo are 30 de ani și a evoluat de-a lungul carierei în campionatele din RD Congo, Belgia, Slovacia, Kazahstan, Letonia, Lituania, India, Georgia și Israel.

Goluri în Europa și Asia

Noul vârf al echipei CSM Unirea Alba Iulia a confirmat în mai multe dintre campionatele de prim eșalon în care a evoluat:

*9 goluri în prima ligă din Kazahstan, pentru Kaisar

*12 goluri în prima ligă din Letonia, pentru Riga FC

*8 goluri în prima ligă din Lituania, pentru Sūduva

*11 goluri într-un alt sezon de prim eșalon pentru Sūduva

*11 goluri pentru Hapoel Ramat HaSharon

*6 goluri pentru Hapoel Afula

*9 goluri pentru Hapoel Akko

Trofee și experiență europeană

Mbombo vine la Alba Iulia și cu un palmares important, fiind campion al Letoniei cu Riga FC, dar și câștigător al Cupei Kazahstanului, alături de Kaisar, și al Supercupei Lituaniei, în tricoul celor de la Sūduva.

A acumulat, de asemenea, experiență în competițiile europene, iar acum este pregătit pentru o nouă provocare în fotbalul românesc.

„Peste 80 de goluri. Mai multe campionate. Trei trofee. O nouă provocare. Richard, bine ai venit la Alba Iulia!”, au transmis reprezentanții clubului CSM Unirea Alba Iulia într-o postare în mediul online.

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