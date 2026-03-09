Curier Județean

FOTO | Ziua Solidarității româno-polone și Festivalul Științei, la Universitatea din Alba Iulia

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 41 de minute

Un grup de studenți din Polonia, împreuna cu profesorii s-au aflat în vizită în Alba Iulia, în cadrul unui parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

Joi, 5 martie 2026, ziua a început cu vizitarea Cetății Alba Carolina, a Bibliotecii Batthyaneum și a spațiului expozițional Museikon. Aceasta a continuat cu un workshop.

Vineri, 6 martie 2026, s-a desfășurat „Romanian-Polish Science Festival”, un dialog cultural, la Palatul Principilor Transilvaniei.

„Am marcat împreună momente importante: 35 de ani de activitate a UAB și 25 de ani ai Universității din Zielona Góra. De la analize diplomatice și istorice profunde, până la discuții fascinante despre știința din spatele filmelor SF, festivalul a demonstrat încă o dată puterea colaborării academice internaționale.

Ne-am bucurat de prezența domnului primar Gabriel Pleșa și a domnului rector Daniel Brez. Cuvintele adresate au fost completate de prelegerile captivante susținute de Gabriel Bârtaș, Sorin Arhire, Radosław Domke și Andrzej Drzewiński.

Mulțumim tuturor participanților, invitaților și organizatorilor care au făcut posibil acest schimb de experiență memorabil!”, au transmis reprezentanții universității albaiuliene

