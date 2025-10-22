FOTO | ,,Ziua Armatei României în școli 2025”: Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, întâlnire cu elevi din țară. Discuții despre viața de elev militar și admitere
,,Ziua Armatei României în școli”: Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, întâlnire cu elevi din țară. Despre ce au vorbit
Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia se întâlnesc în această perioadă cu elevi din țară cărora le vor prezenta informații despre cariera militară și oferta educațională a Ministerului Apărării Naționale.
Alături de ei se află și reprezentanți ai Birourilor informare – recrutare, studenți de la academiile militare și militari din categoriile de forțe ale Armatei.
La Alba Iulia, elev caporal Andrei Pavel a revenit la școala pe care a absolvit-o înainte de a deveni elev al colegiului militar, cu mulțumirea că obiectivul pe care și l-a propus atunci, a fost realizat: „Experiența m-a făcut să îmi aduc aminte de clipele petrecute la în școala gimnazială și am trăit un sentiment unic, deoarece am realizat ceea ce mi-am dorit: și anume să devin elev militar. În urma cu trei ani la noi în școală au venit reprezentanți ai Biroului informare – recrutare, care au avut un rol decisiv în alegerea viitorului meu, iar acum am simțit că eu am devenit cel care poate avea un rol decisiv în viitorul altor copii”. Colegul lui, elev caporal Alexandru Cătană este bucuros că „am avut ocazia de a vizita fosta școală în astfel de circumstanțe și să discut cu foștii colegi mai mici, care aproape și-au încheiat frumoasa etapă de elevi de gimnaziu și urmează să devină elevi de liceu”.
Aflat la Timișoara, elevul caporal Răzvan Voina a mărturisit că pentru el această activitate „a fost o experiență foarte plăcută și interesantă. Am prezentat activitățile și programul liceului, iar cei curioși au putut afla mai multe despre atmosfera școlară. Au fost momente de energie, în care m-am simțit mândru că am șansa de a reprezenta colegiul. De asemenea, am avut ocazia de a sta de vorba cu cadre militare din mai multe domenii și am aflat informații utile despre aproape toate specializările”. Și pentru colega lui de an, elev caporal Maria Popescu, „activitatea a fost, din punctul meu de vedere, o oportunitate de a reprezenta colegiul și de a-l prezenta multor tineri. M-am întâlnit cu elevi interesați de o posibilă carieră militară și le-am explicat ce înseamnă viața de elev în cadrul liceului militar, cu aspectele pozitive și negative ale acestuia. Astfel, mă bucur că am luat parte la acest eveniment și sper să mai am ocazia și în viitor”.
Elev fruntaș Andrada Căta le-a vorbit despre colegiul militar elevilor de la o școală gimnazială și un liceu din orașul Brad „Le-am spus copiilor despre programul orar, admitere, procentul de promovabilitate al colegiului și despre multele beneficii care vin cu alegerea acestui colegiu precum colectivul primitor, oameni care le vor fi alături, consultații pentru orice materie la care sunt deficitari, și o carieră care aduce multe satisfacții, dar implică și sacrificii”. Tot în județul Hunedoara a fost prezent și elevul fruntaș Andrei Bedea care spune că „m-am bucurat să pot vorbi despre valorile care ne definesc: disciplina, respectul și spiritul de echipă și să împărtășesc din viața de elev militar, celor interesați. A fost o ocazie prin care am realizat cât de important este să fii un exemplu și să reprezinți cu mândrie colegiul nostru”, a transmis Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia pe o rețea de socializare.
