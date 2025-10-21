S-a stins din viață generalul de brigadă Dumitru Stoica. Fostul Șef al Miliției Județene Alba avea 88 de ani: ,,Un ultim onor la general”
S-a stins din viață generalul de brigadă Dumitru Stoica. Fostul Șef al Miliției Județene Alba avea 88 de ani
Dumitru Stoica, fost Șef al Miliției Județene Alba, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Un ultim onor, sub forma unui mesaj, a fost scris pe o rețea de socializare, care prezintă viața și activitatea generalului.
În perioada 1962–1993, a ocupat succesiv funcțiile de locțiitor al șefului Secției de Miliție oraș Fetești, jud. Ialomița, șef al Miliției oraș Slobozia, adjunct al șefului Miliției Județene Ialomița, șef al Miliției Județene Alba și șef al Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, de unde s-a și pensionat în anul 1993.
,,SIC TRANSIT GLORIA MUNDI !
Ieri am primit vestea tragică, că s-a stins din viață cel ce a fost Dumitru Stoica, fost Șef al Miliției Județene Alba.
Domnul general de brigadă (rtr) DUMITRU STOICA s-a născut la data de 24 mai 1936 în comuna Ciorani, jud. Prahova, din părinții Nicolae și Aftina, crescând alături de un frate și două surori, Vasile, Rădița și Păuna. A urmat în comuna natală școala gimnazială, după care s-a înscris la Școala profesională metalurgică din Ploiești, fiind repartizat la Întreprinderea 1 MAI din Ploiești, unde a lucrat până în anul 1956, când a fost încorporat pentru îndeplinirea serviciului militar la o unitate militară din București.
În anul 1958 este selecționat pentru Școala Militară de Subofițeri Miliție și ulterior pentru Școala Militară de Ofițeri Miliție Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1960, când i s-a acordat gradul de locotenent.
După absolvirea studiilor liceale, cu diplomă de bacalaureat, urmează cursurile Facultății de Drept București.
Inițial a fost numit în funcții de execuție, după care a fost promovat în funcții de conducere ca urmare a rezultatelor obținute în activitatea profesională.
Astfel, în perioada 1962–1993, a ocupat succesiv funcțiile de locțiitor al șefului Secției de Miliție oraș Fetești, jud. Ialomița, șef al Miliției oraș Slobozia, adjunct al șefului Miliției Județene Ialomița, șef al Miliției Județene Alba și șef al Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, de unde s-a și pensionat în anul 1993.
Pentru activitatea profesională desfășurată a fost avansat la gradul de general de brigadă în rezervă, continuând pe o perioadă de 14 ani (1995–2019) să mențină contactul cu Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de Președinte al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I. – Filiala Alba.
A fost cotat ca unul dintre marii profesioniști ai Poliției Române, sub conducerea sa rezolvându-se unele cazuri de criminalitate foarte complicate și complexe la nivel național.
În anii de manageriat, atât la Ialomița, Alba și Sibiu, a îndrumat cariera multor polițiști meritorii care au ajuns, la rândul lor, niște manageri desăvârșiți, unii ocupând funcții la cel mai înalt nivel în Poliția Română și în Ministerul de Interne.
A avut doi fii, ambii polițiști, Cristian-Virgil și Dan-Emil (R.I.P.), cu care se va întâlni curând în Împărăția Cerurilor, iar pe Cristi lăsându-l vremelnic pe acest pământ ca să-i poarte cu cinste numele mai departe.
Sincere condoleanțe familiei îndoliate.
Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace!
Un ultim ONOR LA GENERAL !
Comitetul director al Asociației Internaționale a Polițiștilor IPA Regiunea 1 Alba”, se arată într-o postare publicată pe o rețea de socializare.
