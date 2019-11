FOTO| XEO Talks 2019: Evenimentul organizat de echipa de robotică de la Colegiul HCC Alba Iulia a avut peste 100 de participanți

Evenimentul XEOtalks organizat de echipa de robotică XEO a Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” a adunat la un loc, peste 100 de participanți dornici de a afla mai multe despre domeniul IT, al ingineriei, despre domeniul branding-ului personal și inclusiv cel al fundraising-ului,vorbitului liber în public, acelea ale neuromarketing-ului, cât și despre mentorship.

Se spune că atunci când oameni frumoși se strâng într-un loc, lucruri frumoase se întamplă.

Totul a pornit din dorința de a inspira și a ajuta, iar de doi ani ne este demonstrat că într-adevăr, oamenii frumoși sunt creatorii lucurilor frumoase.

Am devenit pentru a doua oară organizatorii evenimentului XeoTalks, un eveniment menit să aducă zâmbete și bucurii celor din jur. Un eveniment în care oameni frumoși cu aceeași pasiune s-au întâlnit pentru a doua oară la Alba Iulia pentru a învăța lucruri noi, dar mai ales pentru a lega prietenii între echipe și să demonstreze că una dintre principalele calități pe care competiția BRD FIRST Tech Challenge Romania organizată de Asociația Nație Prin Educație le are sunt fair play-ul și crearea unei comunități.

Acum aproape două luni am început să creăm un eveniment care, speram noi, să depășească orice așteptare. XeoTalks a reușit de această dată să adune 29 de echipe de FTC din toate colțurile țării, peste 160 de participanți dornici de a afla mai multe despre cum ne gestionăm echipa din perspectiva unui lider, cât și din perspectiva membrilor echipei, despre tainele vorbitului liber în public, acelea ale neuromarketing-ului, cât și despre mentorship.

Prima zi ne-a adus multe emoții odată cu revederea celorlalte echipe. În aceeași zi, după o scurtă prezență a tuturor echipelor participante a avut loc festivitatea de deschidere a evenimentului unde ni s-au alăturat domnul Daniel Breaz Rector al Universității „1 Decembrie 1918”, doamna Decan al Facultății de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia Corina Rotar și domnul Liviu Stanciu, reprezentant al Primariei Municipiului Alba Iulia.

După oficialitățile din cadrul festivității robotiștii au avut ocazia să viziteze Alba Iulia printr-un treasure hunt organizat în Cetatea Alba Carolina pe care cu toții au reușit să-l ducă la bun sfârșit.

Ziua s-a terminat cu discuții libere susținute în sălile Colegiului „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, legate de diferite topicuri alese de participanți, sponsorizări, relația dintre mentori și elevi, management, cât și topicuri tehnice legate de tema jocului din sezonul acesta.

A doua zi a evenimentului XeoTalks a început dis de dimineață cu o serie de conferințe susținute de speakeri din toată țara

Ne-am adunat în aula Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia unde cel care a deschis seria conferințelor din cadrul evenimentului a fost Marius Bîcu, care a vorbit despre leadership, despre gestionarea echipei din punctul de vedere al unui lider.

A urmat apoi Cătălina Moleavin care ne-a împărtășit câteva trucuri din tainele vorbitului liber în public. Un element important în aceată lume în care trăim comunicarea digitalizată își spune cuvântul, dar uneori, ne îndeamnă Cătălina, ar trebui să discutăm, față în față, pentru că, nimic nu se compară cu felul în care îți transmiți ideile și emoțiile prin comunicarea verbală.

Andrei Avram ne-a învățat mai multe despre lucrul în echipă, asemenea cercetașilor din toată țara, echipele care participă la competiția BRD FIRST Tech Challenge Romania se coordonează singure, împreună cu mentorii lor și de aceea este important să știm cum trecem peste conflictele care apar inevitabil și cum le rezolvăm.

O mică prezentare a echipei Xeo și-a făcut simțită prezența susținută de absolvenții echipei noastre, printre care se numără și actuali mentori ai echipei. O prezentare care ne-a purtat prin toată povestea Xeo de-a lungul a 3 ani. Ca orice echipă am întâmpinat greutăți, dar fiind unii langă alții am reușit să trecem peste ele. Pentru că până la urmă, cum ne place să spunem, Xeo este mai mult decât o echipă, Xeo este o familie.

Gabriela Alexandru ne-a prezentat concepția ei despre mentorship. Fiind profesor într-un liceu din București, ne-a propus și ne-a ajutat să vedem lucrurile din perspectiva unui mentor. Cu toate acestea, în viața noastră fiecare dintre noi ajungem să fim în postura unui mentor, în familie, cu prietenii sau chiar în echipă și de aceea, toți am avut ocazia să culegem informații de care avem nevoie.

Sesiunea de conferințe s-a încheiat cu Crina Luha, unul dintre speakerii pe care am avut plăcerea să-i invităm și la prima ediție a evenimentului, care de această dată a vorbit despre neuromarketing, un subiect interesant și probabil destul de controversat nefiind destul de mediatizat încă.

Seara s-a încheiat cu petrecerea de Halloween, devenită tradiție, unde toată lumea s-a putut relaxa și simți bine în cele mai interesante și înfricoșătoare costume.

A venit și ultima zi a evenimentului…

Au fost 3 zile minunate în care ne bucurăm că am putut fi gazdele unui număr atât de mare de oameni frumoși veniți la noi, în Alba Iulia.

Am avut onoarea să-i avem în calitate de invitați pe Cazacu Dragos Alexandru împreună cu familia lui. Acesta a susținut un workshop despre realitate augmentată și creo.

Workshop-ul a fost urmat de festivitatea de încheiere a evenimentului. Am început prin premierea sponsorilor care ne-au susținut sezonul trecut pentru a putea ajunge și participa la Campionatul Mondial First Tech Challenge din Detroit, SUA. Am fost și suntem înconjurați de oameni minunați care îți doresc să susțină robotica și să se implice voluntar în parteneriate cu echipe de robotică, care participă la acest concurs. Comunitatea din Alba Iulia s-a implicat enorm pentru a ne ajuta să ajungem în Statele Unite ale Americii și de aceea dorim să le mulțumim din nou și pe această cale pentru toată susținerea și încrederea acordată. Apoi, a început premierea tuturor echipelor participante.

Weekendul încărcat de idei și zâmbete s-a încheiat cu un moment emoționant, când întreaga familie Xeo a stat față în față cu participanții, mulțumindu-le pentru oportunitatea de a transforma un simplu weekend într-o experiență de neuitat. Am fost martori ai exemplului viu a ce înseamna de fapt competiția la care participăm.

Toate acestea n-ar fi fost posibile fără ajutorul sponsorilor noștri: Colegiul National „Horea, Closca si Crisan”, Alba Iulia, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, SOMM Tapas&Winebar, ANTIK Pizza & Food, Hotel Transilvania, Cofetaria Corina, Dragon Pan, Flavour Plus, Donuterie Alba Iulia, Primăria Municipiul Alba Iulia, Pub Skit’ 77, Subway Alba Iulia, Cafea și Ceai.ro, Academia Elisa, Argila Algo, Scolaro Promo, Antel.

Mulțumim tuturor!