FOTO: Volei Alba Blaj – CSM Târgoviște 3-2 | Victorie dramatică pentru campioană!

Volei Alba Blaj a învins, în Sala „Timotei Cipariu”, pe CSM Târgoviște, scor 3-2, în derby-ul etapei a 21-a a Diviziei A1, penultima rundă a fazei întâi a campionatului.

O partidă dramatică în care echipa din „Mica Romă” a trăit periculos, fiind condusă la un moment dat cu 201, iar oponentele au avut minge de a câștiga confruntarea.

Volei Alba Blaj s-a impus în cele din urmă, luându-și revanșa pentru singurul eșec stagional, însă i-a trecut glonțul pe la ureche.

Volei Alba Blaj a obținut o victorie în cinci seturi, după un meci extrem de spectaculos, în penultima etapă a sezonului regulat din Divizia A1. Campioana României a trecut, miercuri seară, de CSM Târgoviște, cu scorul de 3-2 (25-21, 18-25, 23-25, 28-26, 15-9), într-o partidă care a durat aproape două ore de joc. În ciuda punctului pierdut, Volei Alba Blaj, care a câștigat matematic prima fază a campionatului, și-a mărit diferența față de Dinamo, după ce bucureștencele au cedat neașteptat, scor 2-3, la Medgidia. În ultima etapă a sezonului regulat, Volei Alba Blaj va juca la Lugoj.

De departe, meciul cu CSM Târgoviște a fost cel mai dramatic și cel mai spectaculos din ultimii ani, în Sala „Timotei Cipariu”. Echipa oaspete, singura care a învins-o în acest sezon pe campioană, a jucat foarte bine și a pus în dificultate formația noastră, care a părut lipsită de soluții timp de aproape trei seturi. Serviciul și preluarea nu au mai funcționat precum în precedentele partide, CSM Târgoviște impresionând cu un joc foarte bine organizat, prin care a anulat atuurile adversarei. Susținută de un public fantastic, campioana a reușit să rămână în joc într-un final încins de set patru, setul decisiv fiind adjudecat, fără drept de apel, de Volei Alba Blaj, echipă ce și-a ridicat puternic nivelul de joc față de ceea ce arătase până atunci.

Bianka Buša a reușit cele mai multe puncte de pe teren (27), urmată de Nađa Ninković (18), Maja Aleksić, Yusleyni Herrera și Tanja Sredič, toate cu câte 17 puncte. Tanja Sredič (9 blocaje) și Nađa Ninković (8 blocaje) au dominat statistica la fileu, în timp ce liberoul Silvija Popović a încheiat partida cu 50% preluare excelentă.

Volei Alba Blaj, antrenor Darko Zakoč: Femke Stoltenborg 6p. (1 as, 2 blocaje) – Ioana Baciu (cpt.) 12.p. (2 blocaje), Maja Aleksić 17p. (1 as, 5 blocaje), Sanja Gamma 5p. (3 ași), Bianka Buša 27p. (1 blocaj), Nađa Ninković 18p. (3 ași, 8 blocaje) – Silvija Popović (libero). Au mai jucat: Sanja Gommans, Ramona Rus 9p. (2 blocaje).

CSM Târgoviște, antrenor Dragan Nesič: Ilka Van der Vyvier 2p. (2 ași) – Yusleyni Herrera 17p. (1 as), Tanja Sredič 17p. (1 as, 9 blocaje), Rodica Buterez 15p. (4 blocaje), Alexandra Trică 8p. (2 ași, 1 blocaj), Ivana Prokopič 12p. (3 blocaje) – Teodora Pusič (libero). Au mai jucat: Diana Calotă, Gabriela Bălae 2p. (1 blocaj).

Cu această victorie, Volei Alba Blaj își asigură câștigarea sezonului regulat. În clasament, Volei Alba Blaj se află pe primul loc (54 puncte), urmată de Dinamo (49 puncte), CSM Târgoviște (44 puncte) și Știința Bacău (42 puncte). În ultima etapă a primei faze din campionat, Volei Alba Blaj va juca pe terenul echipei CSM Lugoj, sâmbătă, 29 februarie, de la ora 18:30.

Un succes care a parafat și din punct de vedere matematic clasarea pe prima poziție a ierarhiei pentru campioana României, la finele primei părți a stagiunii,

