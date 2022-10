FOTO VIDEO| Weekend plin de încercări pentru Salvamont Alba: Intervenții pe dealul Mamut, Piatra Secuiului și Detunata Goală

Weekend plin de încercări pentru Salvamont Alba: Intervenții pe dealul Mamut, Piatra Secuiului și Detuanta Goală

Vremea frumoasa din ultimele zile a îndemnat iubitorii de natură să parcurgă traseele montane.

Astăzi au fost doua interventii simultane, in teren, a salvatorilor montani din Alba, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea a doua persoane accidentate în zona montană, precum și un apel a unei persoane rătăcite.

1. Un biciclist din Alba Iulia, în vârstă de 41 ani, din Alba Iulia, in timpul unui antrenament în zona dealului Mamut, in timpul deplasării, brusc, a acuzat dureri puternice în zona coloanei vertebrale lombare. Salvatorii montani au fost solicitați să intervină pentru acordarea primului ajutor și transportul acestuia. Datorita suspiciunii de leziune la nivelul coloanei vertebrale, imobilizarea acestuia s-a efectuat cu o saltea vacuum și targa UT2000. Tânărul a fost coborât cu autovehiculul de teren al Salvamont Alba până la întâlnirea cu autospeciala Serviciului Județean de Ambulanță, pentru efectuarea de investigații medicale în cadrul UPU Alba.

Alarmarea s-a efectuat prin numărul unic de urgență 112.

2. Un adolescent în vârstă de 14 ani, din jud. Timiș, in urma unui accident petrecut pe „Șanțul Mare” de la Piatra Secuiului, din com. Rimetea, a acuzat dureri in zona genunchiului și nu s-a mai putut deplasa. Salvatorii montani au urcat până la accidentat, i-au acordat primul ajutor, constând in imobilizarea membrului inferior accidentat, cu atela vacuum și l-au coborât de pe stâncile Pietrei Secuiului în condiții de siguranță. Aici, pentru evacuarea accidentatului, s-a folosit noua targa cu roată, pentru transport in teren accidentat.

A fost o intervenție dificila iar cunoscătorii zonei știu că terenul este stâncos, dificil, in pantă accentuată și cu săritori, ceea ce îngreunează mult evacuarea persoanelor accidentate din aceasta zonă.

Familia adolescentului a refuzat transportul acestuia pana la o unitate medicala, recurgând la transportul cu autovehiculul personal.

Solicitarea pentru intervenție a fost efectuată de către turiștii aflați în zona.

3. Un tânăr turist rătăcit în zona Detunata Goală, a sunat pentru a solicita ajutoare. Din discuțiile purtate cu acesta, a putut fi îndrumat către un drum de acces din apropierea locului în care se afla și astfel nu s-a mai impus deplasarea salvatorilor pentru căutarea și găsirea acestuia.

Ajutorul a fost cerut prin intermediul numărului unic de urgență 112.

Acesta este bilanțul Salvamont Alba pentru ziua de astăzi și sperăm să rămână așa