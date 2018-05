FOTO, VIDEO ȘTIREA TA: Au plantat un pom în drum! O groapă de pe drumul spre Drâmbar și-a găsit utilitate: doi șoferi au plantat un nectarin ca să o astupe

Doi șoferi din Alba au ales o modalitate inedită de a atrage atenţia autorităţilor asupra stării drumului spre Drâmbar. Dacă în alte părţi se mai plantează flori în gropile din asfalt, cei doi au recurs, nici mai mult, nici mai puţin, la… un copăcel.

Nu au mai răbdat o groapă mare, de cel puțin 25 de centimetri adâncime în asfalt, într-o curbă, spre Drâmbar. După ce au turnat două găleți şi câteva pietre, au plantat în mijloc un…nectarin! Ei bine, deşi poate părea o ironie la adresa drumurilor locale, după munca tacticoasă mai lipsea ca cei doi să dea cu var pomul din asfalt.

„Avem o groapă de 25 de centimetri și tocmai într-o curbă situată și dacă tot am venit, am zis să plantăm un pom, mai exact un nectarin ! Dacă avem groapă, avem pom! E groapa atât de mare încât două găleți de pământ nu ne-au ajuns, 40 de litri de pământ! Așa-i frumos în România, în județul Alba, anul 2018. Extraordinar! Rușinica Consiliului Județean Alba și rușinica firmei care are drumul în întreținere”, au spus cetățenii.

