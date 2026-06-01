VIDEO | Pompierii din Alba au alergat în echipamentul de intervenție la crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel”: ,,O să facem în continuare tot ce e mai bun pentru comunitate”

Pompierii din Alba au alergat în echipamentul de intervenție la crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel”: ,,O să facem în continuare tot ce e mai bun pentru comunitate”

Salvatorii din Alba Iulia au alergat în echipamentul de intervenție la crosul umanitar ,,MAI aproape de Matei și Mabel”, organizat astăzi, 1 iunie, 2026, eveniment caritabil dedicat celor doi copilași.

Astfel, pompierii au purtat și au alergat în nomexul de intervenție, echipamentul pe care îl folosesc zi de zi, în cadrul crosului umanitar destinat strângerii de fonduri pentru doi copii care își doresc să lase urme nu doar prin curajul pe care-l demonstrează zi de zi, ci și prin pașii pe care visează să-i poată face singuri.

,,Astăzi, împreună cu colegii mei o să alergăm împreună pentru Matei și Mabel. Este o cauză nobilă, pe care o susținem, mai ales că este Ziua Copilului. Colegii mei o să fie îmbrăcați în nomexul de intervenție, echipamentul pe care îl folosesc zi de zi la intervenții. Sperăm să fie cât mai multă lume și o să facem în continuare tot ce e mai bun pentru comunitate.”, a povestit Alex Crișan, purtător de cuvânt ISU Alba, pentru ziarulunirea.ro.

Reamintim că, zeci de oameni din județul Alba, alături de polițiști și pompieri, au alergat pentru a oferi șansa celor doi copilași de a putea merge singuri.

,,Poate reușim să continuăm terapiile care sunt foarte costisitoare. Prin resurse proprii ne este foarte greu să rezistăm pe timp îndelungat. Cu ajutorul celor care au organizat acest cros, ușor-ușor înaintăm. Este o șansă în plus. Cu multă terapie ar avea șanse să facă pași singură pe viitor. Momentan se descurcă cu căruciorul, se învârte peste tot”, a povestit tatăl lui Mabel.

