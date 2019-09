FOTO, VIDEO. Spectacol culinar cu Sandy Țălnar, într-un nou episod din serialul Toma Bucătarul Cetății. Ruladă din pâine cu cremă de brânză, o rețetă delicioasă, preparată în cadrul istoric al Cetății Alba Carolina

Cosmin Toma, chef-ul albaiulian care ne-a surprins mereu cu moduri inedite de a pregăti preparate delicioase, a filmat un nou episod din serialul Toma Bucătarul Cetății, cu un invitat cu totul special: tânăra Sandy Țălnar.

Ajutată de chef Toma, tânăra a învățat să gătească o delicioasă ruladă din pâine cu cremă de brânză. Ingredientele folosite în prepararea rețetei pentru 2 persoane sunt:

Crema de brânză

300 gr. Telemea

150 gr.ardei roșu 50 Gr.

Gogoșari 30 gr.

Pâine tost 6 felii

Cașcaval 50 gr.

Semințe chia 10 g

Sare 5 gr.

Cei doi au avut parte de o experiență inedită, care pe lângă sfaturile culinare, a combinat voia bună cu momente de relaxare și profesionalism în cadrul istoric al Cetății Alba Carolina.

“Mă bucur că am acceptat invitația de a participa la emisiunea culinară a lui Chef Toma. Am trăit o experiență unică, din care pot să spun că am învățat unele secrete care îmi vor fi de folos pe viitor!

Eu am început să gătesc forțată de împrejurări, în urmă cu 2 ani și jumătate când mama mea a părăsit această lume și vă mărturisesc că am întâmpinat multe dificultăți, am fost tentată să abandonez această „nouă meserie” văzând ce implică, câtă energie și timp.

Mi-am pus nenumărate întrebări în căutarea mea de a mă apropia de gustul pe care mama îl dădea mâncărurilor cu care ne aștepta bucuroasă în fiecare zi. Cu toate acestea, nu credeam vreodată că voi ajunge să gătesc având o stare de bucurie interioară, dar mă simt privilegiată că reușesc să îmi dedic câteva ore în fiecare zi pentru a găti cât mai sănătos și echilibrat pentru soțul meu și pentru mine, deoarece consider că este extrem de important să ne hrănim adecvat cerințelor organismului nostru și să știm cu adevărat ce introducem în corpul nostru.

În cadrul emisiunii alături de Chef Toma am pregătit o ruladă de brânză cu diverse legume și semințe, pe care o recomand cu drag oricui dorește să servească un aperitiv sănătos, dar și foarte aspectuos!

Îi felicit pe Chef Toma și pe Cosmin Szekely pentru profesionalismul cu care au realizat emisiunea și le mulțumesc pentru ca m-au găzduit și m-au făcut să mă simt extraordinar, asemeni bucătarilor profesioniști!”, spune tânăra.