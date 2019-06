FOTO-VIDEO: FC Unirea Alba Iulia a promovat pentru a doua oară în istorie în Liga 1, acum un deceniu! Remember 13 iunie 2009 – sărbătoarea fotbalului albaiulian pe “Cetate”

FC Unirea Alba Iulia a promovat în urmă cu un deceniu, pentru a doua oară în istoria clubului, în Liga 1. Dacă în 30 mai 2009, la partida internă cu Minerul Lupeni, scor 2-0, s-a reușit din punct de vedere matematic accederea pe prima scenă, două săptămâni mai târziu, pe “Cetate”, în 13 iunie, a fost sărbătoarea fotbalului albaiulian, cu prilejul ultimei partide din respectiva ediție, 1-0 cu Arieșul Turda (gol Andrei Poverlovici).

Trupa condusă de Adrian Falub s-a bucurat pe arena albaiuliană de o adevărată fiesta, cu peste 6000 de fani în tribune, un spectacol ce a cuprins turul de onoare al stadionului, cu fotbaliști pe motociclete, dar și reprezentanții autorităților locale bucurându-se pe scenă alături de echipierii “alb-negrilor”, într-o ploaie de confetti și artificii.

În 13 iunie 2009, Alba Iulia jubila și se bucura din plin pentru performanța fotbalistică, pentru ca un an mai târziu să trăiască retrogradarea din elită. În prezent, după 10 ani, gruparea din Cetatea Marii Uniri a ajuns să sufere și să se chinuie să evite retrogradarea din eșalonul terț.

Iar dacă într-un articol anterior am consemnat impresiile celor doi antrenori ai campaniei de promovare, Aurel Șunda și Adrian Falub, dar și a fotbalistului albaiulian Ciprian Selagea, acum a venit rândul altor protagoniști ai acelei realizări deosebite, Marian Sarmeș – președinte al Consiliului de Administrație al clubului în 2009, respectiv Răzvan Dâlbea – căpitanul echipei din ediția 2008-2009, una de poveste pentru gruparea albaiuliană, ce spărgea din nou barierele mediocrității, după ce reușise prima promovare în Divizia A în 2003.

*Marian Sarmeș: “E josnic ce se întâmplă acum cu Unirea, ajunsă echipa nimănui!”

Șef al clubului din 2005, Marian Sarmeș a tras un semnal de alarmă în privința Unirii Alba Iulia, echipa fanion a județului, punând degetul pe rană. “În 2009 am trăit clipe frumoase, bucurie, se simțea emulație în oraș. Am promovat în Liga 1 cu o echipă tânără, cu jucătorii Albei în prim-plan. Promovarea din urmă cu 10 ani a fost o reușită, autoritățile locale erau implicate, atunci s-au făcut și ultimele modernizări la stadionul «Cetate»”, a rememorat omul de afaceri, o persoană rămasă aproape de Unirea Alba Iulia, deși a trecut prin momente dificile din pricina fotbalului, cu ancheta DNA pe tema finanțării Unirii.

Marian Sarmeș și-a expus ferm punctul de vedere legat de actuala stare de fapt a Unirii, având un discurs tranșant, cu săgeți directe către autorități. “Acum e jale, echipa a ajuns a nimănui, fără stăpân! Am muncit pentru club și am suferit, iar acum mă doare ce simt. Toate municipiile și comunele au grijă de echipele de fotbal, se implică financiar, iar Unirea a ajuns de izbeliște. Este o atitudine josnică ce se întâmplă acum pe «Cetate»: se iau bani pentru antrenamentele copiilor. Este foarte rușinos”, a încheiat Sarmeș.

*Răzvan Dâlbea: “Starea actuală a echipei și a stadionului îmi lasă un gust amar”

Mijlocașul aiudean Răzvan Dâlbea, căpitanul Unirii din acea perioadă, inclusiv în următorul campionat, în Liga 1, a avut un discurs asemănător cu cel al lui Marian Sarmeș, într-o comparație Unirea 2009 – Unirea 2019. Cu 4 promovări la activ, actualul căpitan al sibienilor de la Hermannstadt susține că promovarea din urmă cu 10 ani este una specială în ceea ce-l privește.

“Au fost emoții foarte puternice în 2009, am trăit intens prima promovare din carieră! Meciul cu Lupeniul în care ne-am atins obiectivul din punct de vedere matematic a fost unul deosebit în planul încărcăturii psihice, descătușarea efectivă fiind în 13 iunie, la ultima etapă. Atunci, în 2009, a contat enorm că Unirea s-a axat pe jucători din propria pepinieră. Eram mulți fotbaliști localnici, tineri, și am dus Alba Iulia în prim-planul fotbalului românesc”, a explicat jucătorul în vârstă de 37 de ani, component al Unirii în perioada 2006-2010. “Din păcate am un gust amar vizavi de starea actuală a echipei și situația deplorabilă a stadionului «Cetate»! De acolo, de la infrastructură, trebuie să fie punctul de plecare în reconstrucția Unirii. Alba Iulia are potențial, multe talente, și e păcat să nu fie susținuți pentru a ajunge, la fel ca în urmă cu un deceniu, în Liga a 2-a, o echipă solidă, cu pretenții de Liga 1”, a punctat Răzvan Dâlbea.

În 2009, Unirea Alba Iulia a promovat iarăși în Liga 1 având în efectiv jucători crescuți în pepiniera proprie, nume precum Gicu Grozav, Ciprian Selagea, Călin Cristea, Andrei Zăgrean (golgheterul acelei campanii), ca să pomenim doar câteva, căpitan fiind aiudeanul Răzvan Dâlbea (ce joacă și acum în Liga 1, la FC Hermannstadt, alături de blăjeanul Daniel Tătar). Din acea generație au răsărit internaționalii Gicu Grozav și Nicolae Stanciu, produse de marcă ale fotbalului unirist, componenți ai Naționalei, fotbaliști care au jucat cu “tricolorul” pe piept. Cei doi au reprezentat și fotbaliștii de pe urma cărora Unirea Alba Iulia a supraviețuit din punct de vedere financiar în acești ani.

Dan HENEGAR

Foto: Lucian DANCIU (colecție personală), Video: Dorin GALDĂU, Montaj: Tudor STAN